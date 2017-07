Encuentran material escolar almacenado sin repartir en Rincón

Los 190 lotes de material escolar que la Fundación La Caixa y la Diputación Provincial de Málaga entregaron al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para distribuir entre los menores de familias de mayor vulnerabilidad del municipio siguen almacenados. El objetivo era que pudieran trabajar con ellos durante el curso escolar que acaba de terminar, sin embargo, han estado nueve meses embalados en cajas.

El actual equipo de gobierno del PP tachaba este hecho de "incapacidad" y "dejadez de funciones" al anterior. Sin embargo, éstos, concretamente el PSOE que llevaba la concejalía de Bienestar Social e Igualdad explicó que al ser "material no perecedero", se repartían los sobrantes de otros cursos en función de las necesidades. De hecho, aseguraron a través de un comunicado, que ellos también encontraron almacenados material en junio de 2015 cuando entraron al gobierno. "Durante el discurrir del curso 2015-2016 y 2016-2017, se ha hecho de forma continuada, en función de las necesidades, el reparto a las menores de familias vulnerables usuarias de Servicios Sociales", explicó la ex concejal del área, Yolanda Florida quien lamentó que cuando ellos encontraron en junio de 2015 material escolar de la misma edición "no utilizamos para hacer política ni para confrontar, sino para trabajar con la población a través de talleres y actividades".

El nuevo gobierno se ha comprometido a distribuirlos en septiembre

Florido también comentó quede igual forma, se ha apoyado a los menores que participaban en talleres y otras actividades de promoción, como son los talleres de adolescentes, refuerzo educativo -tanto Primaria como Secundaria- e incluso campamentos, todos destinados a familias con dificultades económicas.

Las explicaciones no convencieron al actual gobierno del Partido Popular, cuyo portavoz, Sergio Díaz, cree que se trata de "una dejadez imperdonable que queremos hacer pública ante la gravedad de los hechos de los que hemos tenido constancia en las primeras semanas de este gobierno al encontrar en uno de los almacenes del edificio de Bienestar Social cajas completas sin entregar". Díaz aseguró que estos dos últimos años Florido "no distribuyó el material recibido para la campaña escolar 2015/2016, y resolvió entregando 65 lotes en el campamento SIGA del pasado verano, obviando la finalidad de la campaña como es el apoyo familiar con motivo del inicio del año escolar". El resto de bolsas, aseguró, "se fueron entregando de forma descontrolada".

"Hemos puesto sobre la mesa este asunto esperando que no presente connotaciones políticas, ya que las bolsas que se tenían que entregar este año tienen serigrafiado el logotipo de la Diputación Provincial de Málaga que, junto a la Obra Social La Caixa son los promotores de esta campaña que ha dejado a 190 menores sin este material escolar este curso", alertó el portavoz del PP quien anunció que "su compromiso como gobierno es repartir los 200 lotes almacenados junto al material que recibamos para la próxima campaña escolar en el mes de septiembre".

Los lotes están compuestos por materiales recomendados por los propios centros - estuches, libretas, lápices, rotuladores, gomas, sacapuntas, plastilinas, cartulinas y pegamentos, entre otros - . Rincón de la Victoria es uno de los municipios de la Axarquía que mayor número de lotes recibe al año. En el año 2016 recibió medio centenar de lotes más que "no encontró destino por culpa de la incompetencia política de los anteriores gobernantes", sentenció Díaz.