Estepona ofrecerá a la Junta otra parcela para el Palacio de Justicia

El municipio de Estepona aprobó ayer en pleno la propuesta de ofrecimiento de una nueva parcela en la zona de La Lobilla a la Junta de Andalucía para la construcción de un Palacio de Justicia que aúne los órganos judiciales del municipio que se encuentran dispersos. Además, el equipo de gobierno ha reiterado el ofrecimiento de la parcela situada en la zona de Las Mesas, que se ofreció en 2008 y posteriormente de nuevo en el año 2014. Ambas parcelas cuentan con los informes técnicos y jurídicos favorables para poder albergar este equipamiento público.

A este respecto, el alcalde de la localidad, José María García Urbano, explicó que su resolución resulta "prioritaria" y señaló que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya advirtió en su informe anual de 2013 la "difícil situación" que atravesaban las actuales sedes judiciales de la ciudad indicando que Estepona era "el partido judicial que se halla en peor estado de toda la provincia por la sobrecarga de asuntos, y por tener una escasa dotación de medios materiales y humanos".

Cuatro años después del escrito del TSJA, el equipo de gobierno asegura que "la situación continúa siendo la misma" ya que "no se ha acometido ninguna actuación global, ni se han adecuado las infraestructuras". Además, recuerdan que el usufructo del edificio de los Juzgados de Estepona ubicado en la avenida Juan Carlos I finalizará el 30 de septiembre de 2018 y, por tanto, la Junta de Andalucía debe buscar otro espacio para los juzgados que ahí se encuentran.

En otro orden de cosas, el pleno acordó ayer la aprobación de un Plan Económico para el cumplimiento de la regla de gasto 2017/2018 que permita ejecutar las inversiones previstas. La elaboración de dicho plan obligará al Consistorio a aprobar un presupuesto municipal para el ejercicio 2018 que se encuentre en equilibrio presupuestario. Según explicó el concejal de Economía, Manuel Aguilar, el Ayuntamiento ha computado un exceso de gasto fruto de la "incorporación de reconocimientos de deuda del gobierno socialista que el Ayuntamiento está obligado a reconocer". "Este equipo de gobierno no excede en los gastos que realiza, pero hay 10 millones de euros en aprovechamientos urbanísticos que el PSOE no destinó a su fin y más de 15 millones de euros de prestamos para inversiones que no se ejecutaron pero que no hay más remedio que contabilizar mediante el reconocimiento de esa deuda", indicó.

Por último, el pleno dio ayer luz verde a un expediente de suplemento de crédito para el pago de una reclamación judicial contra el Ayuntamiento de Estepona por un importe de cinco millones de euros, debido a la anulación de una licencia de obra en los años 2007 y 2008 "que se ajustaba al planeamiento urbanístico y que originó la consiguiente reclamación por parte de los afectados, con condena al Ayuntamiento". "Fue otra más de las barbaridades económicas de los socialistas y una decisión injusta que a toda la ciudad de Estepona nos va a costar cinco millones de euros en indemnización", criticó el edil. El Ayuntamiento ya ha contabilizado 2,7 millones de euros y en este ejercicio y en 2018 contabilizará los 2,3 millones restantes.