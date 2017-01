Estudian implantar un servicio de minibús para bajar a la playa de Maro

Antes de que se les eche el tiempo encima, los empresarios y comerciantes de Maro quieren buscar soluciones a la masificación que sufren todos los veranos las playas que lindan con el casco histórico de esta pedanía nerjeña. Los coches ocupan todo el camino de la playa, carriles agrícolas, arcenes de la carretera y cualquier hueco que encuentran en la calle para poder disfrutar de lo que llaman las puertas de entrada del Parque Natural que constituyen los acantilados. No quieren sufrir este problema ni un verano más, sobre todo, porque como recuerda el secretario de la Asociación de Empresarios de Maro, Javier López, se trata de una cuestión de seguridad. De hecho, como recordó, "hace unos años un bañista sufrió un accidente y la ambulancia no pudo bajar hasta la playa". Esta semana se han reunido con la concejal de Playas, Cristina Fernández (EVA), para exponerle las "necesidades que tienen las playas de Maro y conseguir su puesta a punto de cara a la nueva temporada estival". Entre ellas la necesidad de restringir el tráfico rodado de forma que el Ayuntamiento pusiese un autobús que acercase los bañistas hasta la playa. "Estamos estudiando la posibilidad de poner una lanzadera como una forma de controlar el tráfico y evitar la masificación en esta playa del municipio tan visitada durante el verano", explicó Fernández quien comentó que así también "se facilitaría el acceso a los servicios de urgencias en caso de que fuera necesaria su actuación". La edil de Playas, quién insistió en que todavía es un proyecto que están arrancando, comentó que "es una opción" y que aunque habría que ver lo que incluiría el pliego de condiciones, en principio, este autobús tendría servicio todos los días durante el verano.

"Durante los meses estivales es un caos. Los coches ocupan cualquier espacio y Maro se colapsa. Es una locura con tanto coche al que hay que buscar solución. Es un problema para residentes y para la seguridad de todos en caso de que ocurra algo en la playa", comentó López, quien explicó que las posibilidades pasan porque los terrenos colindantes al centro histórico -propiedad de Larios- fuesen cedidos al Ayuntamiento para aparcamiento provisional durante el verano. "Entendemos que no debe cerrarse solo a residentes porque no somos nadie para prohibirlo, pero sí necesitamos alguna regulación", solicitó el secretario del colectivo. De hecho, este mismo sistema de microbuses, lo implantó hace más de una década la Junta de Andalucía en la playa de El Cañuelo para proteger los acantilados del Parque Natural de Maro Cerro Gordo. Entonces se prohibió la entrada de vehículos para preservar este entorno medioambiental. Sin embargo, las playas que lindan con el casco histórico al no estar incluidas en el Parque sí pueden acceder hasta ellas en coche.

En lo que se refiere a seguridad, también se restringió el tráfico rodado en el cauce del río Chillar, dada la gran afluencia de personas que acuden a él durante el verano, sobre todo los fines de semana, cuando han llegado a contabilizar más de 3.000 personas.

Por otro lado, el secretario de la AEM, comentó que también solicitaron al Ayuntamiento "el mantenimiento de los caminos o la limpieza de las playas" haciendo hincapié en los continuados asentamientos en La Caleta. "La Policía Local y la Guardia Civil los expulsa por la mañana, y por la tarde ya están otra vez allí. Esto conlleva un gran problema de basuras, y nos preocupa", lamentó López. La concejal de Playas, anunció que "va a hacer una apuesta importante a nivel de inversión para conseguir mejoras para las playas de Maro".