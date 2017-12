Estudian iniciar movilizaciones por la parálisis de la depuradora nerjeña

El grupo municipal socialista que lidera el gobierno de Nerja no quiere dejar de pasar otro año con las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja. En octubre, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) confirmó que se reanaudaban los trabajos, sin embargo, desde el Ayuntamiento han negado este extremo.

Por eso, desde el grupo municipal socialista han empezado a mantener reuniones con diferentes colectivos de la localidad para junto a las asociaciones iniciar movilizaciones después de Navidad para exigir que acaben de una vez las obras de la depuradora de Nerja. Éstas tendrían que haber estado finalizadas en verano del pasado año y llevan prácticamente paradas desde enero de 2017.

"Nosotros estamos indignados como todos los vecinos en Nerja. Por eso, estamos manteniendo reuniones con las asociaciones porque creemos que hay que tomar medidas más duras, y tirarnos a la calle para hacernos notar. Si es necesario nos manifestaremos en Madrid", comentó el portavoz del PSOE, José María Rivas quien también pidió al que fuese alcalde de la localidad durante veinte años, José Alberto Armjio que" se ponga del lado del Ayuntamiento y exija a sus compañeros del Partido Popular en Madrid que desbloqueen este asunto".

Rivas explicó que el pasado mes de noviembre, el gobierno municipal - PSOE, IU y la plataforma EVA- emitió una autorización por escrito para que la empresa adjudicataria de los trabajos, la UTE compuesta por Corsan-Corviam Construcciones e Isolux Ingeniería, pudiese acometer los trabajos en la vía pública pese a ellos. "Siguen sin empezar las obras, no han hecho absolutamente nada y no han dado ninguna explicación. Simplemente se agarran a que le demos conformidad y se la dimos el 23. De todas formas, la autorización no era necesaria ni de nuestra competencia", explicó el también edil de Infraestructuras. "Ya está bien que desde el Gobierno Central nos tomen por idiotas, y hay que decirlo así de claro. Y no sólo al Gobierno local sino también a todos los nerjeños", sentenció.

Las obras están actualmente al 77% de ejecución, si bien la planta de tratamiento está prácticamente terminad.