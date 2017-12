Fuengirola reclama la construcción de una nueva estación de autobuses

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, aseguró ayer que lleva meses a la espera de concertar una cita con el director general de Movilidad para tratar el proyecto de construcción de una nueva estación de autobuses en la localidad, por lo que ha remitido una carta al consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, para solicitarle su mediación. "En Fuengirola no tenemos una estación de autobuses, tenemos un apeadero", criticó la regidora, que agregó que "nadie puede tener ningún tipo de duda de que ya no solo funcionalmente sino que estéticamente no responde a una ciudad como la nuestra".

En sentido, Mula explicó que durante este tiempo se han mantenido diferentes reuniones con los titulares y representantes de la actual concesión en la que les he pedido una mejora sustancial de esas instalaciones, así como de las zonas aledañas a las mismas puesto que son zonas de las que ellos hacen uso para sus servicios. "Ese apeadero- estación el uso que tiene es del transporte interurbano, entre ciudades, cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía. Y el Gobierno andaluz, en su momento, dio la concesión para la gestión de este servicio al grupo Portillo en aquel entonces, que hoy es el grupo Avanza", relató.

Tras esas reuniones, continuó, la empresa concesionaria, se comprometió con el Ayuntamiento "a que iban a hacer un proyecto de mejora del propio edificio. Cuando se nos presenta el proyecto para la licencia de obra, obviamente, se les otorga de forma inmediata, aun cuando les vuelvo a manifestar y, es mi opinión, que esa reforma era completamemte insuficiente", afirmó. Al mismo tiempo, la alcaldesa recordó que en octubre de 2016 se mantuvo el último encuentro con la dirección de Movilidad en la que se relató todo el procedimiento urbanístico que se había llevado a cabo para poner a disposición el suelo para la nueva estación. Y es que en el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol establecía que la ubicación para la futura estación debería estar en una parcela cerca del centro comercial Miramar. "Indicamos que estábamos abiertos a cualquier tipo de solución que nos propusieran. El director general se comprometió a estudiar el asunto y hacernos llegar alternativas", señaló. "En una llamada se nos comunica que el suelo en cuestión donde se plantea requiere unos costes de urbanización que no están dispuestos a asumir y que van a estudiar otras posibilidades. Se nos emplaza a septiembre para realizar una puesta en común, pero ese encuentro no se ha producido, a pesar de que es un tema fundamental", agregó.

"Si las propuestas son viables siempre van a contar con nuestro apoyo, porque lo que pretendemos es resolver los problemas de los vecinos y de los comerciantes", concluyó la regidora.