Fuengirola cederá viviendas de titularidad municipal a los mayores con menos recursos

El Ayuntamiento de Fuengirola pondrá en marcha un programa pionero en el municipio que hará posible que los mayores con ingresos muy reducidos y que viven de alquiler se puedan convertir en compañeros de piso en viviendas de titularidad municipal. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ana Mula, acompañada por el concejal de Tercera Edad y Servicios Sociales, Francisco José Martín. En concreto, el proyecto Mayores que comparten, que aún en fase de estudio, por lo que se desconocen tanto el número de viviendas que podrían usarse para tal fin así como una estimación de los interesados en este programa, tiene como objetivo poner a disposición de este sector de la población viviendas de titularidad municipal para que sean compartidas entre varios de estos usuarios. Estas serán cedidas de forma gratuita por el Ayuntamiento, en función de unos requisitos, sin necesidad de un contrato de alquiler social, lo que supondrá un alivio económico para aquellas personas con una pensión no contributiva. De esta manera, los mayores del municipio compartirán las viviendas con personas que se encuentran en sus mismas circunstancias, es decir, se convertirían en compañeros de piso, por lo que además de mejorar su situación económica, "ganarán en calidad de vida, ya que siempre estarán acompañados unos de otros".

Los requisitos que se están barajando para acceder a este programa para compartir piso son los siguientes: estar empadronados en el municipio de Fuengirola (al menos durante cinco años previos al momento de la solicitud); tener una pensión no contributiva o ingresos aún menores; no tener graves impedimentos físicos o ser una persona dependiente, ya que para esas situaciones existen otros programas específicos (Ley de Dependencia o Mayores Solos); y demostrar que no tienen vivienda en propiedad y que se encuentran viviendo de alquiler en el momento de la solicitud de adhesión al programa.

"Estos son sólo los primeros pasos, ya que hemos compuesto un equipo para establecer el programa y ponerlo en marcha cuanto antes. Así, podríamos ser uno de los primeros municipios en impulsar una propuesta como ésta", explicó Mula. "Estamos muy ilusionados y trabajando para establecer la normativa que regirá el procedimiento", agregó.

Al mismo tiempo, destacó el extenso calendario de actividades programado en el municipio para la tercera edad centrado en actividades de ocio, culturales y deportivas. "Lo que se pretende desde el equipo de gobierno es que estén activos en todo momento y formen parte del día a día del municipio", señalaron.