La Guardia Civil abre diligencias para ver lo sucedido en el entierro de Utrera Molina

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja ha abierto diligencias para ver qué sucedió en el entierro el 22 de abril en dicha localidad del que fuera ministro franquista José Utrera Molina, donde un grupo de personas, al parecer, entonó el Cara al sol. Así lo señalaron fuentes de la Subdelegación, quienes apuntaron que se ha remitido información a la Dirección General de Memoria Histórica de la Consejería de Cultura de la Junta sobre las gestiones realizadas, en respuesta al escrito recibido desde dicho departamento solicitando saber qué medidas se iban a realizar al respecto.

Una vez que la Subdelegación en Málaga recibió dicho escrito, se solicitaron informes tanto a la Guardia Civil como al Ayuntamiento de Nerja, así como a la Abogacía del Estado, con el fin de recabar datos. En este sentido, las fuentes indicaron que desde la Comandancia de la Guardia Civil se ha informado de que todos los datos que tienen es por el escrito remitido y que no tuvieron conocimiento hasta que les llegó el mismo. Asimismo, precisaron que no se tenía previsto servicio alguno, por no preverse "ningún altercado" al ser un acto íntimo. No obstante, al tener conocimiento de lo manifestado por la Junta en su escrito, el equipo de Policía Judicial de Nerja ha abierto diligencias para comprobar los hechos expuestos, según apuntaron a Europa Press las mismas fuentes.

En cuanto a la Abogacía del Estado, las fuentes han señalado que según lo informado por ésta se considera que los hechos parecen haberse desarrollado en el marco de "un acto que pertenece al ámbito privado", sin que consten que se produjera alteración de la seguridad ciudadana, salvo que de la comprobación de los hechos se extraiga otra cosa.