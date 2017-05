Un ex edil de IU dice que los concejales no conocían los cambios en el PGOU marbellí

El ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Marbella Enrique Monterroso declaró ayer en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, que investiga un presunto delito de falsedad documental en la aprobación del PGOU de 2010 que fue anulado por el Tribunal Supremo, que los ediles no tenían conocimiento de los cambios introducidos en el Plan General antes del pleno en el que se dio luz verde al documento.

El ex edil de IU, que compareció ante el magistrado durante más de una hora, explicó a los medios que los concejales no tenían la documentación relativa a los cambios introducidos en el PGOU y que el acta sobre la sesión plenaria presentaba "irregularidades". "Tuvimos consciencia de naturaleza de los cambios y de la implicación desde el punto de vista urbanístico mucho después del pleno", destacado Monterroso, que apuntó que en la sesión plenaria no eran "conscientes de la gravedad y la profundidad de esos cambios".

"Aún en el supuesto de que los cambios se hubieran dado a conocer con anterioridad, que yo lo he negado, era una relación de números de planos, sin ninguna información de nada, por lo que era imposible que, habiéndose producido tan solo unas horas antes del pleno, nadie pudiera tener un juicio de lo que estaba pasando", resaltó. El exconcejal recordó también que en el pleno en el que se debía aprobar el acta de la sesión en el que se dio visto bueno al plan él ya advirtió que "no podía aprobarlo porque había habido irregularidades, se habían introducido cambios sin dictaminar".

Además de Monterroso,también comparecieron ayer ante el juez en calidad de testigos el director de la empresa de arquitectura que elaboró el PGOU, Manuel González Fustegueras, y el excoordinador general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Carlos Fernández Rañada. Hoy están citados a declarar como investigados la exconcejala de PP Alba Echeverría y el vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas.

Este procedimiento penal tiene su origen en la denuncia contra la exalcaldesa y senadora del PP Angeles Muñoz, iniciada por el fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en septiembre del pasado año. El fiscal señalaba como presuntos autores de un delito de falsedad documental a la exregidora y al vicesecretario del Ayuntamiento, por lo que solicitó traslado de la denuncia a la Fiscalía de Málaga y al Tribunal Supremo por la condición de aforada de Muñoz.