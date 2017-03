IU se ofrece al gobierno veleño ante "el escenario de bloqueo"

El grupo municipal de Izquierda Unida se ha ofrecido al PSOE que ostenta la alcaldía de Vélez-Málaga para contrarrestar el ultimátum que los últimos días está dando el Partido Andalucista a sus socios de gobierno por la confección del Presupuesto, y por la gestión en la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios (Emvipsa). La coalición de Izquierdas lo calificó ayer como "un chantaje velado" de los andalucistas y recordó que hay una mayoría al margen del PA que proporciona un escenario que no se puede descartar.

"Frente a este escenario de bloqueo y amenazas de ruptura por parte de quienes están anteponiendo sus intereses a la defensa del interés general del municipio, en la Corporación veleña puede darse una mayoría alternativa que desactive esas prácticas y coloque a los vecinos en el centro de sus preocupaciones", advirtió el portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez quien recordó que le dieron "una oportunidad de gobierno a través de la investidura de Antonio Moreno quien quitó ayer hierro a la situación generada en el tripartito. "Se está produciendo una situación de diálogo donde cada grupo político del gobierno y de fuera, han prsentado distintas propuestas para el Presupuesto, por tanto, no es que yo le reste importancia a la situación, pero nada que ver con chantaje ni presión. Estamos en un proceso de negociación para los Presupuestos", recalcó el regidor. Con respecto al ofrecimiento de IU, el portavoz del Pa, Marcelino Méndez - Trelles dijo que la postura de los dos concejales de la coalición de Izquierda "no es coherente" y los acusó de ser "el ariete del PP para que éstos ataquen al alcalde durante los Plenos". "Lo que tienen que hacer es colaborar. Nosotros no tenemos ningún problema si el alcalde los prefiere a ellos, nuestro interés está en trabajar", zanjó.