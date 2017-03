IU da un ultimátum a sus socios en Rincón por los casos de enchufismo

Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se sienten engañados por sus socios de gobierno. Ni el PSOE ni Ahora Rincón le dieron información sobre el listado de selección de personal de 50 personas que la Empresa Mixta de Medio Ambiente encargada de la limpieza del municipio iba a contratar. Entre otros, como destapó el Partido Popular, la mujer del jefe de Alcaldía, una hermana de la secretaria de la regidora, Encarnación Anaya (PSOE) y el padre del concejal de Medio Ambiente y responsable de la EMMSA, Ezequier Carnero (Ahora Rincón).

Por ello, por "ocultarles información y ser desleales", los concejales Pedro Fernández Ibar y Alina Caravaca Del grupo municipal de Izquierda Unida 'Rincón Para La Gente' dieron ayer un ultimátum a la alcaldesa: el cese inmediato de dicho edil de la formación ligada a Podemos y del cargo de confianza del PSOE con responsabilidades en la Alcaldía, Javier Guerrero (PSOE). Tienen de plazo hasta el próximo lunes a las doce del mediodía.

El lunes a las doce del mediodía expirará el plazo para presentar las dimisiones

Ambos ediles se quejaron de que los dos partidos conocían desde el mes de febrero la existencia de esta lista de seleccionados para cubrir las eventualidades y sin embargo, no se lo hicieron saber hasta que no fue denunciado por el Partido Popular. Una información que les negaron incluso cuando ellos preguntaron a sus socios tras conocer su existencia en forma de rumor. No obstante, IU exigió que se le pidiese a FCC, socios privados de la empresa, que paralizase cualquier contratación y que se investigasen los hechos. Además también pidió que se hiciesen todas a través del Servicio Andaluz de Empleo "escogiendo a la primera persona enviada por el SAE y siendo fiscalizada por un funcionario del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento".

Los dos ediles de la coalición de Izquierdas también han pedido el cese del gerente de la EMMSA, Miguel Ángel Jiménez y que se paren de "inmediato" las contrataciones hasta que la bolsa de empleo sea efectiva.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz, calificó de "burdas y engañosas" las explicaciones de la alcaldesa, la socialista Encarnación Anaya, y del dirigente de Ahora Rincón Antonio Moreno tras la denuncia de los populares sobre la existencia de una bolsa de trabajo restringida para posibles contrataciones en la empresa de limpieza "plagada de personas afines al equipo de gobierno".

"Lo único que dicen desde el equipo de gobierno es que no sabían nada y le echan la culpa a la parte privada de la empresa, como si hubiera algún interés por esta parte en meter a familiares y amigos del equipo de gobierno", criticó el edil popular .