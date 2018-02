El independiente Juan Antonio Lara liderará el PP de Benalmádena

El concejal por el partido independiente Vecinos por Benalmádena, Juan Antonio Lara, encabezará la lista del Partido Popular de la localidad. Así lo confirmó ayer a este periódico el propio Lara, quien tras la renuncia del ex concejal Rafael Obrero a la propuesta para liderar la formación se convertirá en el nuevo candidato a la alcaldía por el PP en las próximas elecciones municipales de 2019.

El que también fuera concejal en el año 2011 en el partido liderado por Enrique Bolín, Benalmádena Organización Liberal Independiente (BOLI), y que más tarde pasaría al grupo de concejales no adscrito, se reunió por última vez con el presidente del PP provincial, Elías Bendodo, el pasado viernes. El acuerdo se cerró este lunes y ayer se trasladó al resto de la militancia. No obstante, Lara mantendrá su acta de concejal de Vecinos Por Benalmádena hasta el final de legislatura, tal y como ya expuso a los populares. "Lo más importante para mí era que si yo me incorporaba era como candidato independiente. Primero porque siempre he concurrido como independiente y segundo porque creo que es de recibo defender los votos que he recibido hasta el final de legislatura", explicó.

"Estoy aquí para intentar renovar y dar aire fresco al partido, que le hace falta. Lo primero que quiero llevar a cabo es la cohesión del partido y recuperar a aquellos afiliados y simpatizantes que de alguna manera se han visto desapegados del partido y darles esa ilusión y esa confianza que vamos a generar con este nuevo proyecto", expresó.