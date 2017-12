La Junta pide disculpas a la familia de la niña que pasó la mañana en el autobús

La Junta de Andalucía pidió ayer disculpas a la familia de la niña de 3 años, alumna del CEIP María del Mar Romera de Rincón de la Victoria, que pasó casi cinco horas encerrada dentro del autobús escolar que la transportó hasta el centro el pasado miércoles. Ni el chófer ni las monitoras que atienden el servicio se dieron cuenta que la niña estaba en el interior del vehículo por lo que no fue hasta las 13:30 cuando volvió a ponerse en marcha cuando descubrieron a la menor. Unos hechos que desde la administración autonómica calificaron de "graves" y sobre el que los padres no han querido pronunciarse si pondrán una denuncia.

Lo que sí ha hecho la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación tras conocer el incidente, ha sido abrir un expediente contra la empresa que presta el servicio de acompañantes de transporte escolar en la ruta que atiende a dicho centro ubicado en la zona de Parque Victoria en La Cala del Moral. Asimismo, ha abierto otro expediente informativo contra la empresa transportista para determinar si también se derivan responsabilidades.

Educación también se ha comprometido a "aclarar cuanto antes" las circunstancias en las que se produjeron los hechos por lo que ha abierto una investigación y ha iniciado "los procedimientos oportunos para aplicar a las empresas responsables las medidas que correspondan".

Desde el AMPA La Barraca, su presidente Javier Casaubon, calificó los hechos de "lamentables" y de "extrema gravedad". No obstante, defendió la profesionalidad de las monitoras que atienden el servicio de autobús. "Son muy queridas y muy cuidadosas. Nunca hemos tenido problemas, pensamos que ha sido un despiste con consecuencias desagradables", comentó el presidente del colectivo, quien explicó que no van a tomar medidas a menos que los padres de la menor que quedó encerrada se lo pidan. "La dirección nos ha dado las explicaciones oportunas y los padres todavía no se han puesto en contacto con nosotros, por lo que no vamos a denunciar a menos que ellos nos los pidan", señaló. Casaubon también explicó que la entrada al centro a primera hora suele ser "algo caótica" porque todos entran por la misma puerta y "las aceras son bastantes estrechas".