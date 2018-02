La Junta tumba el proyecto del parque empresarial de Mijas

Nuevo revés al proyecto del Parque Empresarial de Mijas. La Junta de Andalucía ha suspendido la modificación de elementos del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) que permitía la calificación de los terrenos de La Atalaya como suelo urbanizable industrial para la creación de la tecnópolis. En concreto, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico elaborado por la Consejería de Medio Ambiente señala la "imposibilidad legal" de la modificación de elementos que se pretende "dado que gran parte del ámbito de la misma se ha visto afectado por incendios forestales" que se produjeron entre octubre de 2010 y agosto de 2012. De hecho, la Ley de Montes 43/2003 de 21 de noviembre, prohibe el cambio de uso forestal y, por tanto, la clasificación del suelo como urbanizable, durante al menos 30 años.

Al mismo tiempo, el informe concluye que la modificación de elementos del Plan General "no es compatible" con la conservación de los recursos naturales presentes en la zona y, entre otras cuestiones, alega que en el área de interés habitan especies protegidas de aves.

"Estos dos elementos son insalvables y la ley es muy taxativa con eso", señaló el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, al ser cuestionado por las conclusiones del citado documento, y se mostró tajante al afirmar que "este informe no nos abre ninguna puerta para que se pueda llevar a efecto". No obstante, valoró que una "una posibilidad sería redefinir el proyecto y quitar del mismo la zona afectada". "Desgraciadamente Mijas no tiene mucho suelo industrial y esto nos va a obligar a tener que localizar en otro ámbito suelo donde quizá poner en marcha un parque empresarial o un área de oportunidades estratégica de interés supramunicipal", concluyó.

Por otro lado, fuentes del Parque Empresarial de Mijas aseguraron haber puesto en manos de los técnicos el documento para su estudio y valoración para determinar el alcance del mismo y, aunque no negaron su preocupación alegaron que "son muchos los informes con los que ya hemos lidiado a lo largo de estos años", por lo que avanzaron que presentarán alegaciones al mismo. En este sentido, recordaron que a finales de 2015 el Tribunal Supremo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el colectivo contra el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, declarándolo nulo de pleno derecho. La anulación del POT significó un giro de 180 grados para el proyecto de la tecnópolis tras trece años de bloqueo al encontrarse en suelo protegido y calificado como de alto valor ambiental. La sentencia del Tribunal Supremo supuso así la desprotección de los terrenos de Las Cuatro Suertes de La Atalaya y, por tanto, el desbloqueo de una iniciativa que comenzó su andadura en el año 2002. Más tarde, en junio de 2016 se aprobó inicialmente la modificación parcial del PGOU. Sin embargo, el rechazo de la Junta al cambio de la calificación de la parcela vuelve a poner en entredicho el proyecto empresarial.