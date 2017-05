La Junta acatará las sentencias de los empleados del CIO Mijas

La Junta de Andalucía ha solicitado al juzgado que declare al gobierno andaluz responsable civil subsidiario de forma que le permita el abono de las 33 nóminas adeudadas a los trabajadores del CIO Mijas, según anunció ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Así, señaló que "aprovechando que hay una sentencia que obliga a pagar los salarios", se ha solicitado al juzgado que "nos permita adelantarlos" a los empleados de este centro formativo. "Si nos reclaman ser responsables subsidiarios nos permitirá adelantar el pago hasta la integración del CIO en el Servicio Andaluz de Empleo", aseguró.

No obstante, solo uno de los cinco empleados públicos cuenta con sentencia firme después de que el Juzgado de lo Social Número 7 de Málaga condenara al Ayuntamiento de Mijas y a la Junta de Andalucía a pagar de forma subsidiaria una parte de las nóminas atrasadas. En concreto, la cantidad adeudada es de algo más de 12.400 euros, más intereses de demora, que corresponde al periodo que va desde el 1 de agosto de 2015 al 30 de abril de 2016. Esta es la segunda sentencia favorable después de que apenas un mes antes el TSJA estimara el recurso presentado por esta misma empleada, derivando la responsabilidad del pago de 5.224 euros, correspondiente al periodo de noviembre 2014 a julio de 2015 a ambas administraciones.

Por otro lado, la sentencia de los otros tres trabajadores aún no es firme, mientras que solo una de ellos está pendiente aún de juicio, que se celebrará en octubre de este año. "Sería muy injusto que después de 33 nóminas sin cobrar le pagasen a todos mis compañeros menos a mi. El director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, me ha prometido que el miércoles me dadrá una solución a mi caso y voy a darle un voto de confianza", señaló Juani García, una de las trabajadoras afectadas.

A juicio de Sánchez Maldonado, hoy por hoy "el panorama está mucho más despejado", con una "hoja de ruta que permitirá en poco tiempo solucionar esta desgraciada situación". El consejero espera que esta situación se resuelva pronto y señaló que el juzgado "yo creo que no puede tardar mucho".

Por último, al ser cuestionado por los periodistas sobre si la Junta de Andalucía tiene dinero para abonar las 33 nóminas adeudadas, el titular andaluz de Empleo ha asegurado que "siempre ha habido" pero no se tenían los instrumentos administrativos necesarios para pagar. "Es un dinero presupuestado y cuando el juzgado nos declare responsables subsidiarios al no tener el consorcio dinero, la Junta, a un 80 por ciento, y el Ayuntamiento a un 20 por ciento, tendremos el instrumento para poder pagar", explicó. El director general de Formación, Manuel García, se reunió ayer con los trabajadores para explicarles esta medida.