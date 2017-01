El Juzgado de lo Mercantil subasta una parcela de Aifos por 18,7 millones

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga acaba de activar la subasta de una parcela de 36.547 metros cuadrados junto al Hipódromo de la Costa del Sol, en Mijas, perteneciente a la inmobiliaria Aifos, sobre la que se levanta una promoción residencial sin finalizar. De acuerdo con los datos publicados el pasado martes en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado, la enajenación judicial por vía de apremio tiene como acreedor al Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, EspañaDuero, perteneciente al grupo Unicaja.

La suma económica que reclama esta entidad, de acuerdo con los datos oficiale, asciende a 18.784.644,88 euros, si bien la tasación de los bienes inmuebles se fija en 38.227.696 euros. De acuerdo con los datos del concurso judicial de Aifos, la parcela afectada tiene asignado unos derechos de aprovechamiento urbanístico para edificar 9.358 metros cuadrados para 75 viviendas.

Fuentes de próximas al procedimiento relacionaron la actuación ahora abierta con la crisis inmobiliaria y la incapacidad de la promotora de hacer frente a sus obligaciones de pago. "Es un procedimiento normal; se financió a una empresa para una promoción, empezó la construcción pero no la terminó; al final el banco ve que no se termina, que tiene una financiación que no cobra y ejecuta la garantía que son las viviendas", expusieron las fuentes.

Otras fuentes conocedoras del concurso judicial de Aifos, que tiene casi medio centenar de propiedades en proceso de venta, señalaron la posibilidad de que se trate de una ejecución hipotecaria "paralela al concurso". "En el caso de los créditos con privilegio especial las subastas se pueden paralizar durante un tiempo cuando se declara el concurso pero luego continúan; de hecho hay muchos solares que ya se los han adjudicado los bancos", expusieron. En este sentido, precisaron que la Ley Concursal privilegia los crédito de los bancos respecto al resto.

La propia web del concurso judicial de Aifos informa de las últimas operaciones de venta de parcelas y promociones residenciales, caso de Calahonda Hills, en Mijas, adquirida por Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias,SA en abril de 2003, con subrogación hipotecaria o por cancelación por pago a Mosacata (Sociedad del Grupo Liberbank,SA) por 9.434.250,07 euros. Esta misma sociedad asume la adquisición de un suelo en el polígono de Atarfe (Granada), con una oferta de 1.855.733,13 euros. Otra sociedad de Liberbank, Beyos y Ponga, recibe dentro de una operación de dación en pago de una parcela en la promoción Hacienda Marina, con una valoración de 1.560.332,77 euros.