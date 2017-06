"Llevamos casi tres años sin cobrar"

Más de 80 personas participaron ayer en la marchaorganizada por los trabajadores del CIO Mijas para reivindicar el cobro de las 35 nóminas adeudadas desde noviembre del año 2014. "Es un acto de reivindicación más de los que llevamos haciendo durante estos últimos meses porque no vemos ninguna reacción por parte de la Junta de Andalucía para solucionar nuestro problema, que no es más que a final de este mes de junio llevaremos 35 nóminas sin cobrar. Estamos hablando de casi tres años ya sin recibir ningún ingreso", manifestó Manuel García, uno de los trabajadores afectados. "Que se dejen ya de buscar excusas, nos dijeron que nos iban a pagar antes del verano y no tenemos indicios de que esto vaya a ser así", agregó. "Estamos cansados de que nos engañen", criticó, por su parte, Juani García, otra de las trabajadoras del CIO que encabezó la marcha junto a sus compañeros, familiares y amigos.

"Susana Díaz pon los pagos al día", "Junta Morosa" o "Queremos cobrar" fueron algunos de los cánticos que pudieron escucharse ayer en el breve recorrido realizado desde las instalaciones del CIO, actualmente cerradas tras los últimos robos y destrozos que se produjeron en su interior, hasta el Torreón de La Cala, donde la marcha culminó con una gran paellada. Algunos de los presentes también portaron camisetas con el hagstag #SalvemosCIOMijas. También acudieron representantes de los diferentes partidos políticos y del sindicato de CCOO.

Los cinco empleados públicos interpusieron hace dos meses una querella criminal contra altos cargos de la Junta de Andalucía, que fue ampliada a principios de mes por los últimos acontecimientos. En concreto, esta iba dirigida contra los tres delegados territoriales pertenecientes a las áreas de Economía y Educación desde noviembre de 2014, fecha en la que se dejó de abonar las nóminas, así como los dos directores generales para la formación del Empleo que han ocupado ese puesto desde entonces. A los que se les acusa de un presunto delito de falta de seguridad y salubridad, el impago de los salarios y hasta un posible delito contra la Seguridad Social.

Por otro lado, los trabajadores dejaron de acudir a sus puestos de trabajo hace apenas un mes después de varias noches seguidas de robos y vandalismo dentro del edificio, aunque, según criticaron, "eso de no venir es relativo porque nos llaman continuamente para venir a recoger alguna documentación, por lo que alguno de nosotros tiene que venir, solucionar el tema y recoger, pero en realidad no estamos en nuestro puesto de trabajo".

Por último, en la última reunión del Consejo General del Consorcio celebrada a principios de mes la Junta de Andalucía rechazó el balance final de liquidación al considerar que los liquidadores "han hecho caso omiso" a los reparos interpuestos por el interventor, lo que retrasa aún más el proceso de integración de los trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ya que la aprobación del balance deinitivo es imprescindible para después poder llevar a cabo una auditoría de esas cuentas antes de la cesión global de activos y pasivos al SAE, por lo que la situación se podría prolongar durante varios meses más.

El CIO Mijas cesó su actividad en noviembre de 2014, año a partir del cual la situación se ha ido volviendo cada vez más insostenible, tanto para las familias como para el propio edificio, que cada vez presenta más signos de falta de mantenimiento, además de la falta de seguridad, ya que han sido varias las ocasiones en las que los empleados han denunciado ante la Guardia Civil lapresencia de okupas en el centro, así como destrozos de las habitaciones de la residencia.