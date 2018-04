La Mancomunidad pide a Torremolinos que anule el acuerdo contra Del Cid

La asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobó ayer requerir al Ayuntamiento de Torremolinos que anule el acuerdo aprobado en pleno municipal del mes de marzo, por el que se revocaba el nombramiento de la edil popular Margarita del Cid como representante de la Mancomunidad, de donde también es presidenta. Asimismo, insta al Consistorio a cumplir el artículo 3 de los estatutos del organismo a la hora de retirar la representatividad a uno de sus concejales.

La propuesta, que salió adelante con los votos del PP, Compromiso Manilva y OSP, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU, se basa en un informe jurídico de la secretaría de la Mancomunidad en el que se explica que tanto la designación como la extinción de la condición de miembro de la asamblea debe ser acordada por cada pleno "a propuesta de los grupos municipales que a ello tengan derecho" y añade que "la designación por los plenos municipales de concejales de otros grupos políticos que a ello no tuvieran derecho constituye una vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución respecto a los grupos políticos que les correspondería dicho derecho, quienes podrán interponer frente a dichos acuerdos municipales el correspondiente recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales".

La recusación de Del Cid se aprobó a raíz de una moción propuesta por el portavoz de Izquierda Unida en Torremolinos, en la que hacía alusión a la implicación de la edil popular en la reciente sentencia por acoso laboral a la ex secretaria general bajo el mandato de Pedro Fernández Montes, y salió adelante con el voto de calidad del alcalde, José Ortiz, tras el empate de los votos a favor de PSOE, Costa del Sol Sí Puede, IU y el concejal no adscrito, y los votos en contra de PP y Ciudadanos debido a la ausencia de la edil de la formación naranja, Ángeles Vergara. Más adelante el punto volvió a debatirse, esta vez por la vía de urgencia a propuesta del edil no adscrito, y no a instancia del propio Partido Popular, para rectificar el sentido de su voto respecto a la nueva propuesta de Del Cid como representante de la Mancomunidad. Por ello, el ente comarcal insta al Consistorio a que subsane este requisito y anuncia su impugnación a través de un contencioso administrativo, como ya hiciera el PP. "El acuerdo adoptado por el pleno de Torremolinos pretende su aplicación en un órgano de otra administración, si bien al comprobar la administración de destino que el acto del Ayuntamiento es contrario a los estatutos, al haberse adoptado careciendo de los elementos formales indispensables para alcanzar su fin, deberá proceder, previo requerimiento al Ayuntamiento, a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa", señalan en el escrito.

Por último, el informe de la secretaria de la Mancomunidad hace hincapié en que ambos acuerdos se aprobaron con el voto de calidad del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y no con mayoría absoluta, que en el caso de Torremolinos se alcanza con trece votos favorables, por lo que considera que el acuerdo sería "nulo".