La Mancomunidad valora que es una de las administraciones "más saneadas"

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha valorado que "es una de las entidades públicas más saneadas económicamente", según se desprende de la Liquidación del Presupuesto del año 2017, que ha sido aprobado por la presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, de lo cual dará cuenta a la Asamblea de la Mancomunidad en su próxima reunión. "Los números hablan por sí mismos", señaló Del Cid, quien al mismo tiempo detalló que "el Remanente de Tesorería de la Mancomunidad asciende a 19.268.967,98 euros, no tenemos deudas de ningún tipo y el resultado presupuestario es de signo positivo y por importe de 2.450.107,33 euros, al que se añadirá próximamente el resultado positivo, un año más, de la empresa Acosol. Esto nos sitúa, claramente, como una de las administraciones públicas más saneadas".

En este sentido, Del Cid aseguró que la situación económica de la Mancomunidad Occidental "es excelente" ya que el remanente "es positivo en una cantidad importante, el resultado presupuestario también y no existe deuda viva ni a corto ni a largo plazo con entidades financieras, lo cual hace que no sólo no se dependa de los bancos, sino que estemos en situación de poder hacer frente a cualquier necesidad de los residentes en la Costa del Sol Occidental en los servicios que les prestamos, como hemos demostrado con los planes para utilizar agua regenerada en los riegos o el cuidado de la calidad de las aguas del litoral", explicó.