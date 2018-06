Marbella agiliza la concesión de algunas licencias de obras

La concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Marbella, María Francisca Caracuel, anunció ayer que el gobierno local ha iniciado la tramitación para modificar la ordenanza que regula la concesión de licencias de obras y que permitirá, ha señalado, agilizar, algunos procedimientos administrativos.

Caracuel, que ha compareció junto al portavoz municipal, Félix Romero, tras la junta de gobierno, indicó que, entre otras novedades, se aumenta de 6.000 a 10.000 euros el importe máximo para considerar que una obra está exenta de realizar la solicitud y el pago de la tasa correspondiente. Además, la superficie de las obras exentas se eleva de 100 metros cuadrados a 150.

La normativa también contempla que las demoliciones en superficies inferiores a los 500 metros cuadrados y cuyo presupuesto no exceda los 100.000 euros se considerarán obras exentas, por lo que no necesitarán licencia. Además, las obras de modificaciones de tabiquería y distribución de espacios pasan a ser consideradas actuaciones comunicadas, por lo que se podrán ejecutar si, tras solicitar la licencia, la Administración Pública no responde en el plazo de 15 días. "También se aumenta de 60.000 a 100.000 euros el presupuesto máximo establecido para las licencias de obras de actuaciones comunicadas", recordó la concejal.

La ordenanza estará en fase de exposición pública durante diez días. Transcurrido el plazo, el equipo de gobierno la abordará en junta y, posteriormente, la elevará a pleno para que la Corporación la apruebe de forma inicial. Por otra parte, Caracuel señaló que el gobierno local ha aprobado licencias urbanísticas por valor de dos millones de euros.