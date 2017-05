Marbella aprobará este lunes sus presupuestos de forma definitiva

Tras su aprobación inicial el pasado mes de marzo, el equipo de gobierno ha convocado un pleno extraordinario y de urgencia para este lunes para proceder a dar el visto bueno definitivo a los presupuestos municipales, que no contarán con el voto favorable de los populares, como ya ocurrió en el último pleno. La presidenta del PP, Ángeles Muñoz, criticó ayer que se trata "de unos presupuestos antisociales, que dan un portazo a los desempleados del municipio" y anunció que su grupo votará en contra al rechazarse todas sus alegaciones, "lo que pone de manifiesto la nula voluntad de diálogo y de consenso del ejecutivo local".

Según la edil, de las 41 alegaciones presentadas, 16 de ellas por los populares, la delegación de Hacienda solo ha aprobado tres que corresponden a correcciones mientras que el resto han sido rechazadas. De estas, en las más de una decena presentada por su partido, según explicó, se reclamaba un incremento de las partidas destinadas para el mantenimiento de servicios públicos, como paseos marítimos, poda, tratamientos fitosanitarios, o parques y jardines, entre otras actuaciones, que se cifraban en dos millones de euros. "No nos convencen los ingresos, no nos convencen los gastos, no nos convencen las prioridades que marca el tripartito y no nos convence la actitud cerrada y excluyente que han tenido los responsables municipales durante toda la tramitación del documento", manifestó.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, criticó "la incongruencia del PP reclamando partidas en los presupuestos que ellos no incluían". Sobre la participación de los populares en la elaboración del documento, aseguró que siempre les ha invitado a elaborar las cuentas municipales, "pero es el propio PP el que se autoexcluye". Asimismo, afirmó que "prácticamente todas las propuestas que nos ha hecho llegar el PP se han incluido en los presupuestos, salvo alguna puntual que de partida ellos mismos sabían que era inviable".

Por otro lado, Osorio subrayó la apuesta del equipo de gobierno por el empleo "con la apertura de bolsas de empleo después de muchísimos años" y resaltó la partida de un millón de euros para Derechos Sociales "que multiplica significativamente la que el PP destinaba a este ámbito". El edil también indicó que se ha previsto una partida de poda y tratamiento fitosanitario y resaltó el montante de 500.000 euros para maquinaria de RSU. En lo que se refiere al capítulo de inversiones, las cuentas contemplan una partida de unos 18 millones de euros, lo que supone un incremento de dos millones con respecto al ejercicio anterior. Entre algunas de estas partidas se encuentran una de 1,7 millones para dotar y adecentar instalaciones deportivas, como una piscina y un rocódromo así como la reposición del Francisco Norte, ente otros arreglos; 1,1 millón de euros para innovación tecnológica en la administración; otro millón para la construcción de ambulatorio de San Pedro, 400.000 euros para Seguridad Ciudadana, 280.000 para el Plan de Asfaltado en Marbella y 120.000 para el de San Pedro, o 550.000 para la renovación de la maquinaria y vehículos de limpieza.