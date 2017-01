Marbella reclama una comisaría de la Policía Nacional y más plantilla

La corporación municipal de Marbella aprobó ayer en el pleno instar al Gobierno central para la creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional y el incremento de la plantilla actual, "sobre todo en las épocas de temporada alta". La propuesta, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, nace del compromiso adquirido recientemente por el equipo de gobierno con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en apoyo a sus reivindicaciones. "Marbella como ciudad turística no ha de descuidar una cuestión básica y esencial como es la seguridad y, aunque año tras año la población se incrementa considerablemente además del número de visitantes, esto no se ve compensado con nuevas incorporaciones a la plantilla del cuerpo de la Policía Nacional, sobre todo en épocas puntuales como la alta", señaló el concejal de Seguridad, Javier Porcuna.

En este sentido, cabe recordar que el sindicato reclama desde este verano que se incremente los números de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Málaga, tras lo que iniciaron una campaña de concentraciones en las comisarías de algunos municipios de la comarca. Según sus cifras, en la provincia habría unos 600 efectivos menos de los necesarios y calculan que debería haber casi 3.500 policías mientras que en la provincia apenas se llega a los 2.900 agentes. En el caso de Marbella, aseguran que existe un déficit de en torno un 30% del personal, lo que supone que faltan alrededor de un centenar de agentes en la ciudad. Otros municipios vecinos, como Benalmádena, Torremolinos o Mijas, también se unieron a estas reivindicaciones.

Aprueban también de forma inicial la nueva ordenanza de limpieza y de recogida de residuos

Por otro lado, el pleno aprobó también el proyecto de modificación del reglamento para el nombramiento de los directores generales del Ayuntamiento, con el voto a favor del equipo de gobierno y Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y en contra del Partido Popular. El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, aseguró que "a través de este reglamento los cargos directivos serán nombrados siguiendo criterios de méritos y capacidad y garantizando la publicidad y la concurrencia" y no podrán percibir un salario superior al que cobran los cargos de confianza.

El acuerdo recoge también la propuesta del grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede-Marbella del nombramiento de dos funcionarios con competencias para Vivienda y Transportes con el objetivo principal de crear un programa de viviendas públicas y de alquiler barato así como el de municipalizar las líneas de transporte a través de empresas municipales. El edil recordó que el equipo de gobierno tuvo que suspender el proceso de elaboración del reglamento después de que la Abogacía del Estado pidiera medidas cautelares que provocó la modificación de algunos de los artículos del texto. Además, el pleno aprobó de forma inicial la nueva ordenanza reguladora de limpieza y de recogida de residuos.