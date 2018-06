Marbella estudia volver a conceder licencias provisionales a negocios

El Ayuntamiento de Marbella estudia volver a poner en marcha la aprobación de licencias de apertura provisional a los negocios turísticos y comerciales que así lo soliciten con el fin de desbloquear la situación de unos 2.000 expedientes pendientes de resolver tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, según anunció ayer el concejal de Industria, José Eduardo Díaz. Así, señaló que se está elaborando un informe que estudiará los diferentes casos en los que podrá otorgarse la licencia. Entre otras causas, este documento revisará aquellos edificios que estén fuera de ordenación, y las actividades de los establecimientos que no se ajusten al Plan del 86 pero sí al de 2010 tendrán que realizar un cambio de actividad. Asimismo, también se podrán dar licencias de apertura provisional para desarrollar actividades en establecimientos ubicados en edificios con licencia de obra que no se ajusten al planeamiento del 86 y que no tengan ninguna infracción reconocida, así como aquellos casos que no tengan ninguna sentencia en contra.

"Todos estos casos presentan una casuística variada que viene a responder a un paquete de situaciones de estas licencias de apertura, y que se unen a esa segunda línea que estamos llevando a cabo que es la modificación de las normas urbanísticas en cuanto a su uso", explicó el edil, que señaló que la cifra de licencias de apertura de nuevos establecimientos turísticos y comerciales en el municipio ha registrado en mayo un crecimiento del 60 por ciento con respecto al mes de mayo del año anterior, pasando de las 54 otorgadas el pasado ejercicio a las 88 licencias concedidas durante el pasado mes. "Supone un dato muy significativo y que nos aventura a afrontar una temporada turística importante teniendo en cuenta que muchas de estas licencias son de nuevos negocios que emprenden su actividad aprovechando el inicio de la temporada turísitica", señaló. De estas 88 licencias, 62 son para la apertura de nuevos negocios en el casco urbano de Marbella, 20 para San Pedro Alcántara y seis para Nueva Andalucía. "Esos datos reflejan la recuperación o el nuevo impulso económico que tiene nuestro municipio ya que son licencias importantes y muy vinculadas al sector turístico y comercial de la ciudad, que se unen a las distintas licencias que ya se dieron en su momento como la del hotel Don Miguel", agregó.

Por otro lado, Díaz apuntó que de forma "inminente" se va a contratar la redacción del informe de impacto medioambiental que, junto a los criterios de interpretación que se están trabajando desde Urbanismo, se incorporarán al paquete de normas urbanísticas aprobadas en el pasado pleno. "El proceso culminará en verano, con el objetivo de que con el inicio del nuevo curso puedan contar con nuvas herramietnas que nos permitan eliminar el bloqueo heredado", concluyó el edil.