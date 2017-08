Marbella debatirá hoy la moción de censura y devolverá la Alcaldía al PP

El Partido Popular y Opción Sampedreña firmaron ayer el nuevo acuerdo de gobierno para Marbella que se pondrá en marcha hoy con la aprobación de la moción de censura prevista para esta misma mañana. El documento, suscrito por los presidentes de ambas formaciones políticas, Ángeles Muñoz y Manuel Osorio, pone el acento en la "estabilidad" por la que estaría conformada el nuevo equipo de gobierno, compuesto por 15 concejales (13 del PP y dos de OSP), y la descrentralización de San Pedro Alcántara a través de la aprobación definitiva del Reglamento de Distritos. Así lo destacó al menos la presidenta de los populares, quien afirmó que ha sido "fácil" llegar a un acuerdo con OSP, cuyas reivindicaciones eran "mejorar los servicios públicos en San Pedro y una mayor descentralización".

No obstante, Muñoz aseguró en que en ningún caso habría impulsado esta iniciativa de no haber sido la más votada en las últimas elecciones municipales. "La voluntad que nos mueve es el haber sido la fuerza mayoritaria y la estabilidad que nos dan estos 15 concejales, si no no habríamos apoyado esta moción de censura. Nuestro compromiso ahora es el de sacar adelante lo que queda de legislatura", señaló.

PP y OSP destacan la "estabilidad" de un equipo de gobierno formado por 15 ediles

Así, entre algunos de los acuerdos alcanzados, Muñoz destacó que las juntas de gobierno local estarán formadas por siete miembros, cinco ediles del PP y los dos de OSP, y que todos ellos serán tenientes de alcalde. Además, se comprometió a dar espacio y medios a los grupos en la oposición, desde un espacio físico en las dependencias municipales como asesores, personal de confianza y funcionarios municipales a su disposición, que podrán solicitar la dedicación exclusiva. "Hay que dignificar el trabajo y la labor de todos los concejales de la oposición, estén o no en el gobierno", apuntó. A este respecto, Muñoz adelantó que el Partido Popular nombrará a siete cargos de confianza y siete asesores. Mientras que en materia urbanística, se dará prioridad a la aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.

Por su parte, el portavoz del partido independiente de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, hizo hincapié en uno de los puntos centrales del nuevo acuerdo programático, la descentralización de este núcleo urbano de Marbella con la aprobación definitiva del Reglamento de Distritos. "El propio PP presentó alegaciones al Reglamento de Distritos, llegando todavía más alto de donde nosotros habíamos llegado", indicó Piña, quien agregó que este se basará en el modelo de Madrid. "Estos dos años de gobierno hemos tenido una primera fase de descentralización con el decreto de autonomía, y con esta segunda fase queremos mejorar y ampliar lo que tenemos ahora porque tenemos delegaciones y competencias pero nos faltan medios materiales y humanos para llevar la descentralización a efecto", aseveró.

En este sentido, el acuerdo recoge que la tenencia de alcaldía de San Pedro gestionará el 30% del presupuesto municipal de cada área, tal y como ya anunció previamente. Igualmente, se establecerá una partida porcentual para gastos de funcionamiento del distrito. Entre otros asuntos, Piña aseguró ayer haberle arrancado a los populares el compromiso de iniciar las conversaciones pertinentes con el Gobierno central para la mejora de la A-7, así como como la estabilización de las playas. También ha solicitado una subestación eléctrica para San Pedro Alcántara y el distrito de Nueva Andalucía. Todo ello, agregó, sin olvidar los compromisos adquiridos durante los dos años de gobierno con PSOE e IU y que aún están por materializarse, como la construcción del centro de salud y del inistituto.

Por último, se ha acordado la constitución de una comisión de seguimiento del acuerdo con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de los puntos conveniados, así como para analizar las líneas de actuación de la corporación en diversos ámbitos. El pleno de la moción de censura está previsto que sea hoy a las 12:00 en el Ayuntamiento.