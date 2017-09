Marbella destinará cerca 1 millón de euros para el aumento salarial de los empleados

La Junta de Gobierno Local de Marbella dió ayer luz verde al aumento salarial del 1% de los trabajadores municipales anunciado hace unas semanas. Dicho incremento supondrá un coste cercano al millón de euros, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, quien señaló que "el expediente estaba prácticamente preparado y la intención es que el abono se puede realizar en la nómina de septiembre".

Por otro lado, otro de los retos a los que se enfrenta el nuevo equipo de gobierno es el de cumpir el periodo medio de pago a proveedores, que legalmente no debe superar los 30 días. "Se trata de una cuestión de urgencia extrema para poder finalizar la liquidación del ejercicio anterior y poder destinar el remanente de Tesorería a inversiones sostenibles", comentó. "Algunas facturas se aprobarán en Junta de Gobierno Local pero no descartamos la convocatoria de un pleno extraordinario para llevar un extrajudicial de crédito que nos permita abonar las facturas atrasadas de ejercicios anteriores", agregó. En otro orden de cosas, en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer se dio cuenta de un decreto de Alcaldía por el que se garantiza a la oposición el acceso a la documentación municipal "para que puedan realizar su labor". "Garantizamos así que la información fluya hacia los concejales para que ejerzan su derecho", explicó el portavoz municipal, Félix Romero, quien indicóo que esa instrucción se trasladará a todas las áreas municipales. "Se entregará la documentación a los concejales de la oposición que lo soliciten", apuntó el edil, quien aseguró que "en el pasado había una indicación expresa de no facilitar esa información".

Por último, Romero informó de que se han aprobado las tarifas del transporte público tanto escolar como universitario "para garantizar el acceso a la educación". "Nos hemos encontrado que no se había llevado aún a Junta de Gobierno Local pese a que las clases comienzan en poco días", comentó, por lo que se han recabado con urgencia los informes para "poder ofertar desde hoy el transporte escolar y universitarios". Las tarifas son de 321 euros por año, 143 por trimestre o 56 por mes para el transporte de colegios e institutos, y para el universitario es de 641 euros por curso, 408 euros por cuatrimestre y 125 por mes.