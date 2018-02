Marbella estudiará la apertura al tráfico de la calle Marqués del Duero

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, se reunió ayer con representantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa) después de que los comerciantes de la zona manifestaran recientemente su descontento ante la posible peatonalización de la avenida Marqués del Duero. Ante esta situación, el responsable municipal reiteró la intención del equipo de gobierno de consensuar próximamente la apertura o no al tráfico de la vía con empresarios, vecinos de la zona así como con el resto de sampedreños. Sin embargo, aseguró al colectivo que no se podrá tomar ninguna decisión "hasta que la obra esté recepcionada por el Ayuntamiento".

"La apertura al tráfico de la zona no es una cuestión política, sino técnica, ya que hasta que no se arreglen las deficiencias detectadas en las obras, las mismas no se pueden recepcionar y, por tanto, abrir la calle al tráfico", apuntó Piña. "Al final del mes de octubre, cuando finalizaron los trabajos, se realizó una serie de requerimientos a la empresa, algunos de los cuales aún están pendientes, por lo que los técnicos nos dicen que para la recepción de las actuaciones es necesario que estén completamente terminadas", agregó. mEn este sentido, el teniente de alcalde aclaró, sobre la posible peatonalización o no de la avenida Marqués del Duero, "que es una decisión que aún no se ha tomado y para la que se contará con todas las partes implicadas". Al mismo tiempo, aseguró que "hemos pedido informes y recreaciones 3D de los proyectos ideados para realizar una consulta con los vecinos y decidir de forma consensuada si finalmente se peatonalizará o no", indicó el edil. Apymespa solicitó esta misma semana una reunión con el responsable municipal tras expresar públicamente a través de un comunicado de prensa el "malestar" de los comerciantes de la zona con la "falta de información" recibida sobre el proyecto. "Entendemos que no se pueden acometer unas obras, con un proyecto desarrollado durante todo o casi todo 2017, con una previsión de tráfico rodado para ahora y sin ningún tipo de planificación decidir desde tenencia de alcaldía que se nos va a proponer dicha peatonalización", criticaron desde la asociación. "Creemos que tanto una decisión u otra (peatonalizar o abrir al tráfico) han de estar sustentadas en una planificación real, con un plan de viabilidad y con sentido común, no creemos que se deban tomar decisiones sobre la marcha", apuntaron en el escrito.

La polémica con los comerciantes y empresarios de la zona sobre la posible peatonalización y cierre al tráfico de la avenida Marqués del Duero surge justo después de las continuas críticas vecinales recibidas por las obras del palmeral ubicadas en este entorno. En las últimas semanas ya han tenido lugar hasta dos concentraciones en contra del proyecto.