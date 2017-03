Marbella recuperará dos parcelas de suelo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella dio ayer luz verde a la reversión de parcelas en Las Albarizas y en la zona de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, después de que sus concesionarios no les dieran el uso para el que fueron cedidas, según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna. Estas corresponden a una propiedad conocida como las viviendas de Rey Fahd, con unas dimensiones de 17.000 metros cuadrados, "cedidas al Instituto Social de La Marina hace muchos años para que ejecutase una serie de viviendas destinadas a los pescadores con escasos recursos económicos". Dichas viviendas, continuó, "no se ejecutaron en su totalidad y en un Pleno de diciembre de 1977 se aceptó la reversión de ese terreno. El problema es que nunca se llegó a concretar; sobre ese suelo se hicieron dos edificios de seis plantas con un donativo que en su momento dio el rey Fahd". "Ahora lo que va a hacer el Ayuntamiento es concluir esa reversión y a partir de que el Consistorio tenga esa disponibilidad veremos específicamente qué se continuará haciendo allí", aclaró. Al mismo tiempo, se aprobó la reversión de una parcela que se cedió en la zona de Guadaiza para la construcción de viviendas protegidas y pisos para jóvenes. "La empresa no cumplió, por lo que el Ayuntamiento inició en mayo de 2016 la reversión de ese terreno con la intención de darle otro uso", dijo el portavoz. El Ayuntamiento aprobó incautarse la garantía que el constructor dejó en las arcas municipales, 70.483 euros.