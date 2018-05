Marbella volverá a licitar el alumbrado en uno o dos meses

El Ayuntamiento de Marbella volverá a sacar a licitación el servicio de alumbrado público del municipio en uno o dos meses después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dependiente de la Junta de Andalucía anulara los pliegos del procedimiento tras el recurso presentado por el grupo socialista. El fallo del tribunal se basaba en dos de las nueve alegaciones presentadas y que ahora el equipo de gobierno deberá subsanar antes de sacar de nuevo a licitación el servicio. Estas tienen que ver, por un lado, con la no cuantificación de las prestaciones que forman parte del contrato, en concreto las relacionadas con la mejora de las instalaciones, el suministro y renovación de las luminarias y el coste de su financiación; y, por otro, con la falta de motivación o justificación técnica-económica de la cesión al adjudicatario de la titularidad de los contratos de suministro, es decir, que no se puede poner el nombre en la facturación eléctrica a la empresa adjudicataria sino que tiene que seguir apareciendo a nombre del Ayuntamiento.

"Este equipo de gobierno va a subsanar estas deficiencias y cuando nos lo permita volverá a sacar a licitación el servicio con total normalidad", expresó el concejal de Obras y Electricidad, Javier García, quien tachó de "inadmisibles" las declaraciones del portavoz socialista, José Bernal y aseguró que "vamos a exigir la inmediata rectificación por parte del PSOE y nos reservamos las posibles acciones que podamos establecer".

Por otro lado, García subrayó que el resto de alegatos presentados por el PSOE han sido desestimados, entre ellos aquel en el que denuncia la privatización del mantenimiento de la red de alumbrado exterior y aseguró que "no se pierde ni un solo puesto de trabajo, no se subroga a ningún trabajador municipal y no existe una privatización porque el control y además el propio fallo administrativo señala que la gestión del servicio público del alumbrado sigue estando en manos municipales". Así, el edil incidió en que el Ayuntamiento va a subsanar las deficiencias indicadas por el órgano autonómico en los pliegos y presentará de nuevo el concurso público "porque entendemos que es lo mejor para los intereses de la ciudad". "Vamos a realizar una gestión energética eficaz y responsable y consegiuremos realmente un servicio óptimo para la ciudad, con medidas como la implantación del telecontrol y telegestión para tener controladas vía remota todas las luminarias", señaló García. "Vamos a conseguir una ciudad más sostenible, eficiente, innovadora e inteligente", agregó.

Por último, el resto de alegatos desestimados tienen que ver con la calificación del contrato, la falta de justificación en la fórmula de revisión de los precios, la incongruencia de la garantía total exigida, la escasas importancia del precio como criterio de evaluación de la oferta o la ausencia de exigencia de solvencia técnica en la entidad licitadora.