Medio siglo sirviendo tapas y 'cuchareo'

El bar El Niño debe su nombre a Salvador Jiménez, como así se le conocía en Mijas, cofundador de la taberna junto a Juan Marín en mayo de 1968. "Empezó como una tasca, en esta zona no había ninguna y además esta era la única carretera que iba de Ronda hacia la costa, era la salida y la entrada del pueblo, el sitio era ideal", explica Juan Marín, actual propietario e hijo de su fundador. "Era muy curioso y es que por esta carretera pasaban los camiones de las canteras, dos taxis y los autobuses de Portillo. Cuando el autobús pasaba por aquí mi padre tenía que llamar a la operadora del Ayuntamiento para avisar de que abrieran el tráfico en el otro sentido, y lo mismo al revés", comenta.

Trabajaba de lunes a domingo desde las cuatro de la mañana, pues las cafeteras se calentaban con una bombona de butano que tardaba hasta una hora en calentarse, hasta la hora del cierre. Juan hijo llegaba a las ocho de la mañana, cuando ya se habían despachado los primeros desayunos, "y me subía en una cajita de madera a fregar los vasos". "Lo llevo en vena, me he criado aquí y para mí mi trabajo es una pasión", relata. Durante mucho tiempo compartió su oficio con su hermano mayor y ahora lo hace con una de sus hijas, la tercera generación que se encarga de este negocio familiar.

Está previsto un concierto o fiesta como colofón con motivo del 50 cumpleaños

Medio siglo después el bar El Niño sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro del municipio para vecinos y visitantes. Por él han pasado artistas de la talla de Isabel Pantoja, el presentador de televisión Lauren Postigo o incluso el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. "En todo este tiempo hemos conseguido una cosa que creemos muy difícil hoy en día, que es mantener la clientela antigua con la moderna y junto con el extranjero", destaca. Eso sí, asegura que el perfil del turista que llega a la ciudad ha cambiado mucho desde entonces. "Antes había muchos ingleses y ahora en cambio vienen más los nórdicos y franceses", indica.

Son varias las actividades que Marín ha preparado para celebrar el celebrar el 50 aniversario del local, entre ellas una exposición de fotografías antiguas, listas de precios y facturas, entre otros documentos, que servirán para recordar infinidad de anécdotas viviendas en este popular bar mijeño. El acto de inauguración, en el que se espera contar con la asistencia de los alcaldes que han gobernado el muncipio en las últimas décadas, tendrá lugar el próximo miércoles. Además, durante los tres primeros fines de semana del mes de mayo se ha organizado una jornada gastronómica de platos antigüos. "Somos conocidos mayormente por nuestra cocina, hacemos mucho cuchareo, sopa de tomates, gazpachuelos, potaje de garbanzos... pero durante estos días hemos estado haciendo platos que se están perdiendo como la sopa de tomate con boquerones y uvas o las cachorreñas, que es un plato de sopa caliente con bacalao y pan y una naranja amarga. Ha sido un éxito", asegura. También está previsto un concierto o fiesta como colofón a todas estas actividades. Aunque todo este trajín de actividades ya es habitual a lo largo de todo el año, en el que se realizan exposiciones de artistas locales o incluso un certamen de poesía que este año celebró su tercera edición, con más de medio centenar de participantes. También destacan las Noches 'Chichilargas' (término con el que se conoce a los mijeños), todos los jueves de julio y agosto. El año pasado se llegaron a repartir hasta 1.500 tapas a solo 0,70 céntimos.