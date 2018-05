Mijas ya cuenta con una ordenanza de ayudas al alquiler de la vivienda

El Ayuntamiento de Mijas aprobó en el pasado pleno ordinario la ordenanza que regula las ayudas al alquiler de viviendas para los vecinos con menos recursos económicos, que entrará en vigor a partir del próximo 31 de mayo, y que supondrán el pago del 50 por ciento del importe del arrendamiento. "Hemos mejorado las ayudas teniendo en cuenta aquellos casos que otros años se habían quedado fuera, como personas mayores con una pensión no contributiva o jóvenes que no llegan al sueldo mínimo interprofesional, y que este año sí podrán optar a estas ayudas", explicó la concejala del área de Servicios Sociales, Carmen Carmona.

De esta manera, cabe destacar que el importe máximo del alquiler de la vivienda no debe superar los 600 euros, hasta alcanzar un máximo de 3.600 euros. Para ello el Ayuntamiento dispone de una partida inicial de 100.000 euros, que podría modificarse en función de la demanda. Entre los requisitos las personas que quieran acceder a estas ayudas deberán llevar al menos tres años empadronados en Mijas, contar con unos ingresos mínimos en función del número de miembros de la unidad familiar, y que la vivienda arrendada sea la residencia habitual y permanente del arrendatario. El año pasado hasta 80 personas se beneficiaron de estas ayudas, mientras que 40 quedaron fuera.

Al mismo tiempo, también ha salido adelante la ordenanza reguladora para la concesión de ayudas a personas con discapacidad, que cuenta con una partida inicial de 200.000 euros. Las ayudas consisten en el otorgamiento de una prestación económica mensual de carácter periódico por un máximo de un año. La cuantía máxima de la ayuda por unidad familiar será del 40 por ciento del IPREM anual. El año pasado se concedieron hasta 40 de estas ayudas, mientras que 45 del total de expedientes recibidos fueron denegados al no cumplir el baremo. "Pese a que los municipios no tenemos competencia directa ni en dependencia ni en vivienda, creemos justificado que el dinero que da la Junta es para un concepto diferente para el que nosotros damos estas ayudas, que no es otro que el garantizar la no involución del usuario, que no empeore", señaló Carmona.

Por otro lado, la edil aseguró que "cuando llegué en el año 2015 no había ninguna tasa regulaora, no se sabe qué criterio se seguía para la concesión de las ayudas y la primera base reguladora se crea en enero de 2016", explicó la edil. Sin embargo, tras la aprobación de los presupuestos el pasado mes de abril fue necesaria la creación de las ordenanzas, ya que las bases reguladoras vencen al año natural, quedando fuera de ordenación. "Paralelamente hemos estado concediendo subvenciones por concesión directa, que a parte de ser más laboriosa deja mucha interpretación a los trabajadores sociales, lo que hacía aún más necesaria la creación de estas ordenanzas", concluyó.