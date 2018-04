Mijas desbloquea las cuentas municipales y desestima las cinco alegaciones presentadas

El Pleno ordinario celebrado ayer aprobó de forma definitiva los presupuestos de Mijas para 2018 con los votos a favor del equipo de gobierno y del concejal de Costa del Sol Sí Puede, la abstención de la edil no adscrita y los votos en contra del Partido Popular, de modo que entrarán en vigor en los próximos días, tras la desestimación de las cinco alegaciones presentadas por miembros del PP.

La primera de ellas, presentada por la tesorera del partido, hacía referencia a que su elaboración y aprobación n ose ajustaba a la ley por no tener liquidadas las empresas municipales Recursos Turísticos y Mijas Avanzas. A esta cuestión los técnicos municipales resolvieron que "son cuestiones ajenas al expediente presupuestario y que 'per se' no implican vulneración de la normativa". La segunda, elaborada por el secretario de comunicación del PP, aludía al incumplimiento del techo de gasto, a lo que los informes municipales aseguraron que "no será hasta la liquidación del ejercicio cuando se valore definitivamente el cumplimiento o incumplimiento de la regla de gasto y se deban adoptar medidas". Las tres restantes, hablaban de "la falta de fiscalización de los gastos en concepto de productividad", la "carencia de un plan estratégico de subvenciones" y "la falta de separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico financiera". Todas ellas han sido desestimadas por los técnicos municipales. "Sabían perfectamente que no iban a prosperar, sin embargo, las han presentado para poner en las ruedas a todos los mijeños. En vez de llevar a cabo una oposición constructiva y proponer enmiendas o propuestas como se hace en otros municipios, han esperado al último día para que personas allegadas al PP realicen alegaciones y bloquear así el Consistorio", señaló el concejal de Hacienda, Roy Pérez.

Por su parte, la concejala no adscrita, Elena Abda, reiteró el compromiso del equipo de gobierno de invertir 3,8 millones de euros en políticas sociales, paritida que inicialmente iba a ser destinada al traslado de la recaudación municipal al patronato de la Diputación de Málaga. Los presupuestos para 2018 ascienden a más de 100 millones de euros y contemplan una bajada de impuestos de cinco millones de euros. Además, destaca el aumento de la partida destinada a Servicios Sociales en apenas dos años hasta alcanzar los dos millones de euros.

Por otro lado, durante el pleno celebrado ayer tomó posesión de su acta de concejal Juan Antonio Carrasco en sustitución a Fuensanta Lima (PSOE), después de que esta fuera nombrada como senadora.