Moreno ratifica por decreto la desconvocatoria del Pleno pedido por el PPTorrox impulsa la fibra óptica y prevé dar cobertura total a final de año

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ratificó ayer el decreto de suspensión del Pleno extraordinario que había solicitado el Partido Popular para debatir la situación económica del Ayuntamiento y la gestión que hizo esta formación cuando gobernó entre 2011 y 2015. El regidor justificó su decisión en que no se han subsanado los defectos jurídicos que contenía el orden del día y que señaló el secretario. El segundo argumento, es que "si se trata de una comparecencia o fiscalización ya se hizo en el último Pleno ordinario".

Se da la circunstancia de que fue este alto funcionario el que posteriormente dio la razón al Partido Popular en un informe solicitado por esta misma formación. En ella se apuntaba que "los defectos no sustanciales y cuya ejecución no dependa de los convocantes no debe perjudicar la convocatoria y sobre el desestimiento de los asuntos de control y fiscalización sin propuesta, queda corroborado por el propio alcalde, dice el secretario, al incluir los mismos, en el Pleno celebrado el pasado 27 de enero".

Alega que no se han subsanado los defectos que contenía el orden del día

El informe del secretario sirvió de base al PP para estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales para garantizar su celebración y una querella contra el regidor. Por su parte, IU, el otro partido de la oposición, apoya el criterio del secretario sobre la convocatoria de Pleno extraordinario.

El Ayuntamiento de Torrox impulsará la instalación progresiva de fibra óptica y prevé que la cobertura sea completa a final de año. El alcalde, Óscar Medina, y la concejal responsable del área de Nuevas Tecnologías, María Ángeles Ruiz, visitaron ayer lo que será la primera red con la que contará el municipio. El regidor destacó "la importancia de dotar a la localidad de un soporte digital adecuado, acorde al proceso de expansión del municipio", punto en el que informó de que "el Consistorio dio luz verde el pasado mes de diciembre al plan de despliegue de fibra óptica del operador Axartel, cuya red ofrecerá internet de banda ancha a una velocidad de hasta 120 megas".

La intención del equipo de gobierno, según comentó es dar cobertura "a entornos rurales donde no llegan los grandes operadores"; también "potenciar tecnológicamente el tejido empresarial, así como facilitar su trabajo a autónomos y pymes, además de prestar un mejor servicio a vecinos y visitantes, haciendo de la localidad un punto más atractivo".

Por su parte, la edil de Nuevas Tecnologías detalló que "la instalación comenzó desde la cabecera ubicada en la Costa, de manera que en breves fechas esta zona podrá disponer ya de este servicio", al tiempo que anunció que "se prevé que para finales de año la cobertura de la red alcance al 90% de los hogares y empresas del municipio".