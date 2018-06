Nace un nuevo colectivo vecinal y convoca a los vecinos para limpiar las calles de San Pedro

Acción Vecinal San Pedro Alcántara es el nombre del nuevo colectivo que nace con el objeto de adecentar las calles más abandonadas del municipio por parte de las autoridades locales. El promotor de esta iniciativa es Manuel Fernández, vecino y empresario sampedreño, quien ha convocado a los vecinos a participar en la limpieza que tendrá lugar este sábado por la mañana en la entrada Este a San Pedro Alcántara, por la variante sur hacia la avenida de las Petunias. "Queremos limpiar esa entrada al municipio para que el turista que llegue se lleve otra impresión de lo que es un pueblo en la Costa del Sol, sobre todo cuando tenemos una competencia tan tremenda de otros pueblos cercanos", explica. "La intención no es quedarse ahí sino seguir ampliando a otras zonas e ir a distintos puntos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía que necesitan de esa atención tanto en jardinería como en limpieza", agrega.

Arrancar las malas hierbas y recoger la basura acumulada en estas zonas serán algunas de las tareas previstas a realizar a lo largo de toda la mañana. "Queremos quitar todas las malas hierbas y la suciedad que se acumula en el interior de esas malas hierbas, donde he llegado a ver desde latas de bebidas o bolsas de plástico hasta un zapato de tacón o tapacubos de las ruedas de los vehículos. También hay una gran cantidad de cristales", comenta Fernández, por lo que pide a los que asistan que lo hagan equipados con equipos de protección como guantes o gorros, calzado de trabajo, y herramientas. "No vamos a plantar nada porque no tenemos capacidad por ahora para realizar ese tipo de inversión, lo que podría ser también una acción de futuro", añade.

Por otro lado, Fernández criticó el estado de suciedad del acerado en algunos puntos del núcleo sampedreño y considera que el número de jardineros y operarios de limpieza para mantener la localidad es mínimo. "Queremos que los ciudadanos se involucren en la limpieza de la ciudad, también las comunidades de propietarios, y que las promotoras que están realizando obras en algunos espacios de San Pedro apuesten igualmente por embellecer donde se ubican sus promociones y no se quede solo en esperar a que el Ayuntamiento actúe", señaló.

En solo un día, la página de Facebook ya cuenta con cerca de un centenar de miembros, aunque dependerá de la acogida de esta primera convocatoria que vuelvan a convocarse nuevas citas de cara a la llegada de los turistas a la ciudad. "La respuesta ha sido bastante grata, ya se han comprometido bastantes personas a colaborar el sábado, aunque no sabemos cuántas podrán venir al final", concluyó.