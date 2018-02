Nerja clama por la finalización de las obras de la depuradora

Desde hace más de quince años, Nerja tiene la losa del ser el único municipio de la Costa del Sol que no cuenta con saneamiento integral. Hace tres que consiguieron que se iniciaran las obras de la estación depuradora de aguas residuales (edar) y hace un año y medio deberían de haber estado finalizadas. Sin embargo, están paradas y con una ejecución del 80 por ciento. Paciencia suficiente la que han tenido los vecinos, residentes extranjeros, empresarios turísticos, grupos ecologistas, asociaciones ciudadanas antes de echarse a las calles para reivindicar esta infraestructura que la Unión Europea ya exigía al Gobierno español en 2003 y en 2015 cuando volvió a dar un nuevo plazo. Por eso ayer, más de 700 personas se sumaron a la manifestación convocada por los tres grupos políticos (PSOE, Izquierda Unida y la plataforma EVA afín a Podemos y EQUO ) que están en el gobierno local. También acudió la edil de Ciudadanos, Mari Carmen López; la concejal no adscrito María Dolores Sánchez. Los únicos que no acudieron fueron representantes del PP porque tildaron la convocatoria de "políticamente oportunista".

La manifestación discurrió desde calle Carmen donde se encuentra el Ayuntamiento, calle Pintada, plaza Cantarero, Avenida de Pescia para terminar en el punto kilométrico 293,6 de la N-340 donde se encuentra la planta de tratamiento

"Estoy muy satisfecha del respaldo. Ha sido una manifestación pacífica porque no hace falta subir la voz para reclamar un derecho. No es una reivindicación para que se retomen las obras si no para que el Gobierno de Rajoy verifique que todo lo que se ha certificado hasta ahora va a funcionar bien. No queremos que tengan un sobrecoste para los bolsillos de los nerjeños porque existe un informe relativo a la calidad de los materiales relacionado con el consumo eléctrico", lamentó la alcaldesa, Rosa Arrabal quien estuvo respaldada por los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y Begoña Tundidor; las parlamentarias andaluzas Mari Nieves Ramírez y Beatriz Rubiño; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Gregorio Campos y otros representantes socialistas de la comarca de la Axarquía.

Entre otros colectivos, estuvo la presidenta de la Asociación de Empresarios de Nerja, Ángela Díaz quien acudió a la manifestación a "apoyar la reanudación de las obras".

La planta de tratamiento prevista tiene capacidad para depurar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, lo equivalente a una población de 125.000 personas. Además, las instalaciones dispondrán de tratamiento terciario, es decir podrán eliminar el nitrógeno y el fósforo, lo que permitirá que una parte del agua tratada pueda ser reutilizada para usos urbanos o agrícolas. Fue adjudicada por un montante de 23 millones de euros aunque requiere de un proyecto complementario que podría sumar otros 2 millones de euros.

Los retrasos comenzaron a principios del pasado año coincidiendo con las obras de los colectores y emisarios submarinos que atraviesan la ciudad.