Nerja no quiere coches cerca del río Chíllar

Ni la barrera en Los Cahorros de hace cinco años ni los bloques de piedra ubicados en los arcenes del carril del río Chíllar desde el entorno de calle Mirto hasta la antigua fábrica de áridos de hace dos, han conseguido impedir que los senderistas lleguen con sus coches demasiado cerca del cauce. Son alrededor de un millar los que acuden todos los fines de semana a este enclave natural incluido en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Alhama y Almijara. Llega la temporada para este río que discurre entre Nerja, Frigiliana y Cómpeta y que en los últimos años está sufriendo una explosión de visitantes. Aprovechando la entrada del calor, alrededor de 3.000 excursionistas lo eligen para darse un refresco al tiempo que caminan. Hasta la fecha sigue sin tener aprobado el Plan de Uso y Gestión que pondría freno a la masificación que sufre ni tampoco una barrera que restrinja el acceso al tráfico rodado.

El pasado año, el Ayuntamiento de Nerja ya barajó la posibilidad de instalar otra barrera en calle Mirto, el único acceso al río Chíllar desde Nerja. Ésta evitaría que los senderistas pasaran con el coche para estacionarlo junto a los márgenes del río o en las cuentas, como siguen haciéndolo según confirmó el edil de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU). "Aparcar junto al cauce está prohibido, de hecho hay carteles advirtiéndolo, sin embargo, la gente sigue haciéndolo. Nosotros no podemos sancionar porque es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio", recordó el concejal nerjeño.

El Consistorio presupuestó el pasado año una barrera para obligar a los excursionistas que dejaran el coche en la zona del mercadillo y que iniciaran el camino a pie hasta el cauce. El problema, según comentó Bravo, es que existen viviendas dentro de esos límites que tendrían que tener paso libre. "El coste de la barrera que necesitamos es de 8.000 euros aproximadamente, ya que entre otros requisitos, debe de tener cámaras de seguridad y un sistema de lector de matrículas que permitan a los vecinos acceder a sus viviendas y que no se viesen afectados", explicó Bravo, a quien le consta que desde Alcaldía están tratando de buscar la colaboración económica de la Junta de Andalucía. También trabajan con el Ayuntamiento de Frigiliana para tratar de poner coto ya que también se puede acceder por el Higuerón en este término municipal.

"La Policía no puede denunciar en el cauce porque no es su competencia, pero la gente debería de respetar las señales que hay donde se prohíbe el estacionamiento, no sólo por las sanciones sino porque provocan un daño medio ambiental y porque también supone un riesgo en caso de emergencia", recalcó el edil de Medio Ambiente quien también reclamó más vigilancia en el entorno a la administración autonómica. El río Chíllar está enclavado en el Parque Natural de las Sierras, Tejeda y Almijara. Su cauce tiene 20 kilómetros de longitud y durante su recorrido dibuja cascadas y saltos de agua que se convierten en un gran atractivo para los visitantes. Nace a los pies d del pico de Piedra Sillada, a casi 1.800 metros de altitud y desemboca en El Playazo en Nerja. Este año, gracias las lluvias de la primavera se presume un buen caudal durante todo el verano, la época más visitada.