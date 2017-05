Nerja trata de poner freno a tráfico rodado en el Chíllar

Mientras que la Junta de Andalucía culmina el Plan de Seguridad del río Chíllar, el Ayuntamiento de Nerja estudia cómo poner coto al tráfico rodado por este paraje natural. Si bien se han creado bolsas de aparcamiento, y se han colocado bloques de piedras en los márgenes de las cunetas para que los excursionistas no aparquen, no resulta tan raro, encontrar algún coche estacionado en pleno cauce. Una situación con la que quieren acabar desde el área de Medio Ambiente que están buscando nuevas fórmulas para que los conductores dejen sus vehículos en lugares próximos pero que no invadan el entorno.

Para ello, según explicó el edil del área, Jorge Bravo, están estudiando la posibilidad de instalar una barrera en calle Mirto de forma que sólo puedan pasar los residentes y los vehículos autorizados. "Tenemos que limitar los accesos porque no queremos que sigan aparcando en el cauce como vimos el pasado verano. Pusimos piedras junto a las cunetas y hay quienes al no poder hacerlo ahí se van directamente al cauce para dejar allí el coche", lamentó el concejal quien también indicó que el Ayuntamiento quiere tratar este asunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. "Es una cuestión de civismo. Tampoco entendemos como los senderistas que lo que quieren ir es andar, busquen la forma de dejar el coche lo más cerca posible. Nuestra intención es retirarlos todos", criticó Bravo quien explicó que aunque la zona de calle Mirto está a poco más de 500 metros, sí tiene una fuerte pendiente que "los excursionistas tratan de evitar a la vuelta".

Los fines de semana, la ruta fluvial congrega a alrededor de 3.000 personas

El concejal de Medio Ambiente comentó que también van a poner paneles informativos indicando dónde se puede aparcar para evitar que los excursionistas dejen el coche en cualquier parte. "Se habilitó un aparcamiento con 63 plazas en la zona de la antigua fábrica de cemento pero el problema es que cuando este está lleno, la gente deja el coche donde quiere", señaló Bravo. Ahora con el buen tiempo, hasta la llegada de septiembre, la ruta senderista del río Chíllar puede sumar la visita de cerca de 3.000 personas. Hace cuatro años, la Consejería de Medio Ambiente ya instaló una barrera en Los Cahorros para frenar el paso de tráfico rodado. También se permitía en la zona de la Cantera y el carril de los Almachares donde se producían grandes aglomeraciones.

Ahora la pretensión es que además de calle Mirto, los senderistas dejen el vehículo por la zona donde se instala el mercadillo. "Hablamos de protección del medio ambiente en un paraje tan rico en flora y fauna como es el Chíllar pero también de seguridad, ya que puede suponer un problema a la hora de evacuar a algún herido o de montar un dispositivo de búsqueda", agregó Bravo quien también alertó "de la moda de dejar las zapatillas en el cableado o entre los árboles". A este respecto, el concejal explicó que cada año son más los visitantes que al término de la ruta dejan sus zapatillas en lugares inapropiados. "No sólo tenemos que estar recordando que la basura hay que recogerla sino también del peligro que puede suponer el peso de una zapatilla en un cableado eléctrico o el daño que produce en las ramas de los árboles", denunció el concejal de Medio Ambiente.