OSP decidirá la próxima semana si mantiene o no el pacto de gobierno

Queda aún una semana para conocer si Opción Sampedreña (OSP) mantendrá o no su pacto de gobierno con PSOE e IU en el Ayuntamiento de Marbella, o si por el contrario decide formar un nuevo equipo con el grupo municipal del Partido Popular a través de una moción de censura, o incluso cabría la posibilidad de pasar a la oposición, una decisión que aún no está decidida, según avanzó ayer el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara y concejal de OSP, Rafael Piña. "Tenemos ya encima de la mesa el programa de gobierno que sería si se decidiera formar gobierno con el PP y estamos esperando el programa de gobierno con PSOE e IU, pero está prácticamente todo hablado, a falta del documento por escrito, con lo que esperamos que la decisión se tome la semana que viene para no alargar mucho más esta situación", manifestó el edil, quien puntualizó que serán los 31 miembros del Consejo Consultivo del partido los encargados de decidir el futuro de su formación y del municipio.

Aunque Piña calificó su relación con sus actuales socios de gobierno de "buena", asegura que ambos alcaldables están "en igualdad de condiciones", por lo que incidió en que "no está nada claro con qué vamos a pactar". No obstante, aseguró que la decisión se basará en la experiencia adquirida en estos dos años en el equipo de gobierno. "Las negociaciones de este año ya se están haciendo con experiencia. Dos años atrás negociábamos temas muy abiertos y ahora estamos negociando las necesidades concretas que necesitamos para nuestro pueblo", señaló.

Entre algunas de las principales líneas rojas impuestas por la formación sampedreña durante las negociaciones, aunque no quiso entrar en detalles hasta dar a conocer el veredicto, se encontrarían un incremento del personal y mejoras en maquinaria de limpieza. "La tenencia de alcaldía no tiene que estar dotada solo de competencias, sino de personal y de material para llevarlas a cabo", concluyó Piña.