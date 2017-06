Opción Sampedreña propone un gobierno de concentración en Marbella

El vicepresidente de Opción Sampedreña (OSP), Rafael Piña, aseguró ayer que su formación "insistirá" en crear un gobierno de concentración para la segunda mitad del mandato en Marbella. Piña aseguró que la formación, cuyo consejo consultivo evaluará en las próximas semanas el pacto que firmó con PSOE e IU tras las elecciones municipales de 2015 para investir alcalde al socialista José Bernal, "está volcada con la intención de poder llegar a algún tipo de acuerdo" para lograr el gobierno propuesto.

"Queremos proponer un gobierno de concentración antes de pactar con las izquierdas o las derechas. Intentamos que todo el mundo se ponga a trabajar. Tenemos que estar todos trabajando por el pueblo en lugar de estar todos los días con las rencillas. Eso es lo que siempre hemos tenido en cuenta en OSP", agregó el también teniente alcalde de San Pedro.

El tiempo de los gobiernos con mayorías absolutas se ha acabado"Rafael Piña Vicepresidente de OSP

Según Piña, OSP no ha "negociado ni comentado" está fórmula de gobierno con ninguna fuerza política de la Corporación municipal, aunque ha mantenido una reunión con la presidenta del PP de Marbella y exregidora, Ángeles Muñoz, en la que le trasladó la "inquietud de buscar una forma de trabajar con la que OSP no tuviera que inclinarse hacia nadie", añadió. Muñoz respondió a Piña que el PP "estudiará" la idea y comunicará "si está de acuerdo o no", según el vicepresidente de OSP.

La formación sampedreña aseguró hace unas semanas que su Consejo Consultivo también barajará la posibilidad de abandonar el Ejecutivo local y pasar a formar parte de la oposición. Piña avanzó que OSP se reunirá con todas las formaciones políticas con representación municipal, pero sólo negociará con aquellas que "estén en el gobierno y no aquellas que apoyen a Bernal pero no lo estén", lo que excluye a la marca local de Podemos en el municipio, Costa del Sol Sí Puede."No es lo mismo hablar con alguien que está en el gobierno y ve el día a día de las dificultades y lo que entraña gobernar que sentarte con alguien que lo que hace es pedirte que hagas cosas. No puedes estar sentado en el mismo sitio porque es absolutamente diferente", justificó. Según Piña, el tiempo de los gobiernos con mayorías absolutas "se ha acabado".