El ex edil socialista y líder del PA en Marbella, Enrique Piñero, da el salto a Ciudadanos

El que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Marbella entre los años 2011 y 2013, Enrique Piñero, ha solicitado recientemente su afiliación al partido de Albert Rivera en la localidad, decisión que se puede demorar por un periodo de un mes. Si bien la decisión final queda ahora en manos de la dirección nacional de Ciudadanos, una vez aceptada se abriría un plazo de hasta seis meses más, según se recoge en los estatutos del partido, en el que el órgano competente acordaría de manera motivada revocar su inscripción en la agrupación naranja, periodo durante el cual tendrá restringidos algunos de los derechos de los que sí gozan el resto de los afiliados, como la participación en procesos electorales internos, entre otros, hasta su aprobación definitiva, como es habitual en cualquier proceso de nueva afiliación.

De esta manera, Piñero, que en 2013 abandonó el grupo municipal socialista siendo todavía concejal en el Ayuntamiento marbellí por discrepancias con el líder local de los socialistas y ex alcalde, José Bernal, aunque mantuvo su acta y pasó entonces al grupo no adscrito hasta el final de la legislatura, se prepara para dar el salto a Ciudadanos, según pudo confirmar ayer este periódico y tal como ya adelantó este martes el diario digital Marbella Confidencial. El ex edil lideró también la candidatura por el Partido Andalucista en Marbella en las pasadas elecciones locales de 2015, alcanzando el 3,1% de los votos, por detrás de Izquierda Unida, aunque no consiguió ser concejal en unos comicios en los que destacó la ausencia de Ciudadanos. Un año más tarde, en 2016, constituyó la plataforma ciudadana Recupera Marbella.

Además de Enrique Piñero, la publicación hace referencia a otros ex ediles que han mostrado públicamente su relación con la agrupación local de Ciudadanos en Marbella, liderada por el empresario Francisco Gómez, e incluso que ya se encuentran afiliados al partido con el que colaboran de forma activa, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por este periódico. Entre ellos, se encuentran el también ex concejal socialista y ex secretario general del partido Francisco Zori, o el ex edil del Partido Popular Ángel Mora. Mora fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Marbella en el primer mandato de Ángeles Muñoz, entre los años 2007 y 2011.