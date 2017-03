El PA dejára el gobierno de Vélez si no hay Presupuesto para 2017

El Partido Andalucista en Vélez - Málaga sólo se mantendrá en el gobierno si sus socios - PSOE y GIPMTM - presentan el Presupuesto para 2017 antes de final de mes. Concretamente, la advertencia lanzada por el portavoz Marcelino Méndez Trelles iba dirigida al alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) cuyo grupo además lleva el área de Economía y Hacienda.

El edil andalucista explicó que no comparten la estrategia que están planteando algunos integrantes del gobierno que consistiría en prolongar su redacción hasta después del verano, de forma que, al quedar menos de un semestre para cerrar el año, se viesen obligados a trabajar en el documento económico para 2018. "Si no lo aprobamos ahora, nos metemos en Semana Santa y llega el verano, fecha en la que se enfría todo, y ya llegado septiembre no tiene sentido hacer un Presupuesto para un año que está terminando. Entonces ya se haría lo que ellos llaman un buen Presupuesto para 2018". "Nosotros de esa forma no vamos a jugar", añadió Méndez Trelles quien considera que sin el ejercicio aprobado "quedan paralizadas" las inversiones, y con ellas, el municipio. "Si no está aprobado al menos por la Junta de Gobierno Local, nosotros nos vamos a retirar del gobierno", insistió.

El edil andalucista informó que entre los requisitos que su grupo ha impuesto para aprobar el Presupuesto está la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, la creación de la oficina del centro histórico con una dotación de un millón de euros para culminar las obras pendiente en el entorno de La Fortaleza y La Villa, y otra partida para Parques y Jardines que tendrían incidencia en el arreglo del María Zambrano y el Jurado Lorca. También quiere tener disponibilidad económica para la iluminación de los parques, la culminación del sendero verde y de los campos de fútbol de Torre del Mar, Almayate y el Vívar Téllez. Marcelino Méndez que es el responsable del área de Transporte también exigió una partida para la reactivación del tranvía que une Vélez - Málaga con Torre del Mar y que completaría a la que aportará la Junta de Andalucía.

El último pronunciamiento sobre el Presupuesto realizado por el alcalde, lo situaba en marzo para su aprobación. Según dijo, estaba prácticamente cerrado con 12 millones de euros en inversiones.