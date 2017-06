El PA deja de formar parte del Consejo de Administración de Axaragua

Los dos representantes del partido andalucista del Consejo de Administración de la empresa pública de Agua y Saneamiento de la Axarquía, Axaragua van a abandonar sus puestos por "la crisis interna" existente en la sociedad con motivo de la elaboración del plan económico financiero que le exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como a la Ley de Bases de Régimen Local.

Desde el inicio del actual mandato, contaban con representación los dos concejales del PA veleño. Por un lado, Marcelino Méndez-Trélles que ocupa el cargo de vicepresidente; y por otro María José Roberto que era consejera de esta sociedad pública dependiente de la Mancomunidad de Municpios de la Costa dle Sol Axarquía. Según Méndez-Trélles, "la empresa tiene que tomar decisiones importantes para garantizar su futuro" y no quieren "ser un obstáculo en las relaciones entre el PSOE e IU" de la institución supramunicipal a la hora de tomar decisiones. En este sentido se refirió a la crisis política que se ha levantado en Vélez - Málaga entre los dos concejales de la coalición de izquierdas y algunos grupos del equipo de gobierno integrado por PSOE, PA, Gipmtm y el concejal no adscrito. "Los andalucistas de Vélez no tenemos ningún problema con Izquierda Unida como organización. Ni en Mancomunidad ni en Axaragua, por eso el mejor servicio que les hacemos a la vista de que Miguel Ángel Sánchez lo que quieren es que salten de allí sus compañeros, no queremos que nos utilice a nosotros para este fin".

El Consejo de Administración de Axaragua está compuesto por once miembros: tres del PSOE, tres del PP, dos de IU, dos del PA y uno del Gipmtm.Desde la empresa Axaragua aseguraron ayer que todavía no tenían la comunicación de la renuncia del PA.