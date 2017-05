El PA se ofrece al PP para una moción de censura en Rincón

El Partido Andalucista ha vuelto a ofrecerse como pieza necesaria para una moción de censura en Rincón de la Victoria. Tanto que es clave para lograrla en caso de que prosperasen las negociaciones que actualmente están llevando a cabo Ciudadanos y el Partido Popular. Fueron estos quienes ganaron las elecciones con siete concejales y necesitan de cuatro más para tener esa mayoría que requiere el gobierno de esta localidad axárquica. Dos podría aportar el PA y el mismo número la formación naranja. De esta forma sumarían 11 concejales frente a los siete que tienen PSOE y Ahora Rincón.

"Ante la situación de abandono en la que se encuentra el municipio y la parálisis del ejecutivo municipal, nos vemos en la obligación, por responsabilidad hacia nuestros vecinos, de apoyar una moción de censura, en caso de producirse, dado que el equipo de gobierno ha sido incapaz de someterse a una cuestión de confianza como tantas veces se les ha pedido", argumentó el portavoz del Partido Andalucista, José María Gómez quien formó parte del actual gobierno (en el que también estaba Izquierda Unida) hasta que fue destituido en octubre del pasado año.

Con respecto al enfrentamiento que en los últimos 16 años ha mantenido con el portavoz del PP, Francisco Salado, y que presumiblemente sería el candidato a la Alcaldía de los tres partidos ahora en la oposición, Muñoz comentó que "la situación del municipio hace que haya que dejar de lado las diferencias por el bien de los vecinos, que es lo que siempre ha marcado la política de este grupo desde que entró en el gobierno municipal en 2015, que es trabajar duro y día a día por los ciudadanos". "Esto es lo que distingue a grupo municipal responsable", añadió.

En este sentido, dijo que "no miran matices como hacen otros grupos municipales", porque a su juicio "lo importante es que las calles estén limpias, los jardines arreglados, las playas en perfectas condiciones, y que los empresarios y emprendedores de Rincón de la Victoria cobren cuando tienen que cobrar, y no se les olvide ni se le relegue al ostracismo como hace este equipo de gobierno". Muñoz incidió que el actual gobierno del PSOE y Ahora Rincón tendría que someterse a la confianza del Pleno porque" ha abandonado no solamente a los ciudadanos del municipio sino a los pequeños empresarios y a la pequeña empresa".

Con respecto a la bicefalia del gobierno mantenida por la alcaldesa socialista Encarnación Anaya y el teniente alcalde, Antonio Moreno, (Ahora Rincón), Muñoz le acusó de "tenerla anulada políticamente permitiéndole parar los pagos a los pequeños empresarios, asfixiándolos e incumpliendo a sabiendas la Ley de pago a proveedores". El portavoz del PA también acusó a Moreno que lleva las áreas de Economía y Hacienda y es el responsable de la Policía Local de "poner en graves problemas la seguridad del municipio".