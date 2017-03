El PP de Rincón pide que no se vincule a la Emmsa con una "trama mafiosa"

A la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), se le complican sus bazas para gobernar. La crisis desencadenada por la aparición de una lista, con nombres afines a su partido y al de Ahora Rincón con quien comparte equipo, para trabajar en la Empresa Mixta de Medio Ambiente (Emmsa) llega justo cuando ultimaba las negociaciones con la oposición para aprobar el Presupuesto. Estos hechos, que fueron calificados por el teniente alcalde, Antonio Moreno (Ahora Rincón), como "trama mafiosa" ha generado reacciones en el Partido Popular, cuyo presiente local, Francisco Salado, advirtió ayer a la regidora que si no rectifica, no participará en ninguna reunión en la que participe dicha formación política.

"Exigimos que rectifique y se disculpe después de haber sostenido que había una "trama mafiosa" contra ellos por parte del Ayuntamiento, de funcionarios y empresarios del municipio en vez de explicar su responsabilidad respecto a los enchufes en la empresa municipal Emmsa", incidió el portavoz del principal partido de la oposición quien también preguntó a Anaya qué opinión tiene "de estas acusaciones que también afectan al PSOE y que implicarían que ella también estaría envuelta en esa supuesta trama mafiosa"."No es una cuestión de retirar, es que me reafirmo. Por ello lo vamos a poner muy pronto en manos de la justicia. Observamos que es una trama vinculada a grandes empresas, funcionarios y políticos, y por tanto, son una organización, que se reproduce de la misma forma y con los mismos elementos comunes que en otros pueblos de España", respondió Moreno quien aclaró que ellos no sienten que la trama "sea contra ellos" sino que "la víctima es el pueblo".El teniente alcalde considera que el hecho de que el PP no quiera sentarse con ellos en futuras reuniones es "una excusa" para ganar tiempo "de cara a una posible moción de censura".