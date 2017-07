El PP de Torremolinos no acude al Pleno extraordinario convocado por él mismo

Los concejales del Partido Popular de Torremolinos rechazaron ayer presentarse al Pleno extraordinario que su propio partido había solicitado previamente para debatir sobre el uso museístico del edificio de la plaza Picasso y su posible uso como sede única de los juzgados del municipio alegando que no se había celebrado la comisión informativa reglamentaria. "No vamos a participar en el pleno convocado, en el que no se va a votar si queremos el museo o entregarlo a la Junta, porque no se corresponde con la solicitud realizada por este grupo", manifestaron en un comunicado de prensa enviado apenas media hora antes de que diera comienzo la sesión.

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón, expuso que "se están estudiando diversas vías para alquilarlo, por lo que estamos en contacto con numerosas administraciones". Entre ellas, estaría la propuesta anunciada hace ya unas semanas sobre la posible reubicación de los juzgados a este enclave, además de dedicar una parte del mismo como uso cultural, o incluso el Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con la Universidad de Málaga (UMA) para albergar aquí la sede de los cursos de español para extranjeros.

Asimismo, recordó que el edificio, de estilo neoclásico, que costó más de 5,6 millones de euros, aún está sin finalizar, por lo que su coste total ascendería a los 7,2 millones de euros, por lo que aún quedarían pendientes de pago 1,6 millones de euros que deberían ser sufragados con fondos propios del Ayuntamiento. En este punto, Tocón informó que las arcas municipales deben hacer frente a una cuota anual de 513.000 euros hasta el año 2024 como consecuencia de un préstamo que concedió el Ministerio de Turismo para su construcción por un total de cinco millones de euros. Al mismo tiempo, denunció que el ex alcalde popular Pedro Fernández Montes contrató a una especialista de forma privada para la redacción del proyecto de museo por 1.500 euros al mes financiados con fondos públicos durante dos años, lo que hace un total de 35.000 euros. "Éste es el mayor exponente de sus vergüenzas, la elaboración un proyecto museístico que carecía de entidad alguna y que no hubiera sido necesario externalizar, porque la Delegación de Cultura cuenta con licenciados en Historia y Bellas Artes, que hubieran hecho ese proyecto sin duda mucho mejor que la chapuza que hizo el PP", manifestó Tocón.