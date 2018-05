El PP de Torremolinos apela a la unidad de los afiliados para 2019

Alrededor de 400 personas arroparon ayer la candidatura de Margarita del Cid a la Alcaldía de Torremolinos en la sede del Partido Popular de la localidad en un acto que estuvo presidido por el presidente del PP de la provincia, Elías Bendodo; y su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El partido inicia así su carrera hacia las elecciones locales del próximo año 2019 y apela a la "unidad" de los afiliados frente a la coyuntura que atraviesa el PP local desde la dimisión del ex alcalde Pedro Fernández Montes, tras los pasados comicios y que se avivó tras el nombramiento de Margarita del Cid como candidata. "Creo en la unión, no creo en la división. Creo en mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Creo en la política que consiste en hacer propuestas y en llegar a acuerdos y no en la que se basa en juego sucio y en hacer zancadillas", aseguró la candidata, que no escatimó en críticas a la gestión del actual equipo de gobierno.

En la misma línea se manifestó el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, quien subrayó que "esa unidad es la que necesitamos más que nunca para volver a ser el partido preferido de los vecinos de Torremolinos". "El PP lleva más de dos décadas siendo el partido preferido por la gente de Torremolinos, y en esta legislatura ganamos pero no gobernamos", recordó. El encargado de cerrar el acto, que empezó con una hora de retraso, fue el presidente del PP autonómico, Juanma Moreno. "Toda esa energía de transformación que tiene esta ciudad ha sido apagada en los últimos tres años por culpa del gobierno socialista", y aseguró que "Torremolinos ahora más que nunca necesita un cambio a mejor, un nuevo equipo y una nueva alcaldesa".

Fuera de la sede se vivió la otra cara del PP de Torremolinos, la de los seguidores de Fernández Montes que no aceptan la candidatura de Del Cid y reclaman desde hace un tiempo que se celebre un congreso local, algo que el partido no contempla de cara a las próximas elecciones. Y lo que nuevamente reclamaron ayer alrededor de medio centenar de personas que se concentraron en las inmediaciones de la sede del PP en el recinto ferial con pancartas y a gritos de "congreso local ya" o "traidores" para recibir a los presidentes del partido. El gran ausente de la jornada fue el ex alcalde Pedro Fernández Montes.