El PP de Torremolinos critica la tardanza del PSOE en abonar los premios de la maratón

La portavoz del PP de Torremolinos, Margarita del Cid, criticó ayer que, "por primera vez en más de 20 años, el Consistorio no haya hecho entrega inmediata de su premio económico a los ganadores de la Media Maratón Internacional, que el municipio celebró el pasado 5 de febrero, acumulando ya siete meses de demora". De este modo, la portavoz popular lamentó que "tenemos constancia de que las personas que se alzaron como vencedoras en las distintas categorías, algunas residentes fuera de nuestro país, dirigen sus quejas al Consistorio sin obtener respuesta".

"Precisamente por este carácter internacional de la prueba, lo habitual era abonar inmediatamente los premios, que no son de gran cuantía, ya que ascienden a un total de 3.020 euros", aseguró. Del Cid, que advirtió de que "esta desidia y falta de compromiso por parte del equipo de gobierno socialista merma el prestigio internacional de la carrera", manifestó que "no es de recibo que esta treintena de personas afectadas vean cómo desde el Patronato de Deportes se está promocionando ya la media maratón del próximo año cuando aún no se han asumido los compromisos de la anterior ".

En este sentido, apuntó a través de un comunicado que "en las propias bases publicadas por el Consistorio se puede leer que los premios se abonarían mediante transferencia bancaria a nombre de los ganadores, que debían ser confirmados tras la celebración de la prueba, en las inmediaciones de la pista de atletismo". No obstante, continuó la edil, "la paralización de los organismos municipales ha derivado en que el equipo de gobierno socialista disponga de los datos pero aún no haya procedido al pago, dando a los ganadores excusas vanas y generando una situación sin precedente en el municipio".