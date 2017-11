El PP de Torremolinos denuncia el retraso en las cuentas de 2016

La portavoz del Partido Popular de Torremolinos, Margarita del Cid, ha denunciado que el equipo de gobierno aún no haya presentado las cuentas del ejercicio 2016 para ser aprobadas. "Las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 aún no han sido formuladas ni presentadas por el equipo de gobierno socialista, cuando deberían de haberse aprobado el pasado día 30 de octubre. Contamos además con el hecho de que los grupos de la oposición deben disponer de un plazo de 30 días para poder consultarlas y estudiarlas antes de su aprobación, pero nuestro grupo, el Partido popular, a día de hoy no ha tenido acceso a dichas cuentas", criticó.

"Las deficiencias en la gestión económica del municipio por parte de los socialistas ha quedado demostrada desde el momento en el que presentaron los presupuestos municipales siete meses más tarde y de una forma totalmente desorganizada que desatendía a muchas de las necesidades del municipio", incidió la edil, quien agregó que "las constantes transferencias de crédito que intentan tapar agujeros de otras partidas que no han sido correctamente presupuestadas y calculadas, el desastre con las subvenciones del IBI en Torremolinos que ha dejado a gran parte de los vecinos de nuestra localidad sin recursos para poder hacer frente al pago del recibo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, el descontento generalizado vienen siendo el resultado de un mal trabajo".

Finalmente, Del Cid ha hecho un llamamiento a la concejala de Hacienda, Maribel Tocón, para que "ocupen de una vez su lugar de trabajo y se hagan responsables de un municipio que lleva rigiéndose por una política destructiva desde hace dos años y medio, momento en el que el PSOE accedió a la alcaldía con el apoyo de unos socios que se han limitado a esperar a que ocurran los errores, y siguen sin dar soluciones".