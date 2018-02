El PP pide el control de Axaragua para los pueblos que pagan su agua

El Partido Popular va a exigir que las decisiones sobre Axaragua, la empresa pública de Aguas y Saneamiento de la Axarquía, las tomen los municipios a los que da servicio y no todos los que integran la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. La secretaria de Política Municipal, Natacha Rivas, explicó ayer que ésta es una de las condiciones que su grupo pone para alcanzar un acuerdo con sus socios de gobierno (PSOE, IU, PA y Gipmtm) sobre la actualización de las tarifas de agua en alta y depuración. "Somos 31 municipios en la comarca de la Axarquía, de los cuales 14 somos los que consumimos agua y cinco en depuración pero tomamos decisiones 31. Resulta que si los 17 municipios que no están se pusieran de acuerdo subirían o bajarían el agua a los municipios que consumimos, no tiene lógica", manifestó Rivas quien indicó que la fórmula para hacerlo sería mediante un cambio de estatutos de la institución supramunicipal, aunque no concretó la propuesta que baraja su partido para llevarlo a cabo. "Habiendo voluntad política los servicios jurídicos de la Mancomunidad encontrarán la fórmula", manifestó Rivas al tiempo tendió la mano al diálogo "para buscar una solución intermedia y que las familias no tengan que pagar los platos rotos, tal y como pretenden PSOE e IU".

Rivas acudió ayer a la sede del PP en Vélez-Málaga, donde junto al presidente local, Francisco Delgado Bonilla reivindicó "la negativa del Partido Popular a subir el recibo del agua a los vecinos de la Axarquía para dar solución a los problemas económicos de la empresa pública Axaragua". El secretaria de Política Municipal acusó al Psoe y a IU de "coger el camino fácil sin estudiar nuevas vías y sin que la empresa recorte gastos".

Rivas recordó que el pasado lunes se abrió un nuevo periodo de negociación en el que se puso sobre la mesa la bajada del canon que se transfiere de Axaragua a Mancomunidad en 230.000 euros -actualmente percibe 860.000 euros; el premio de cobranza de la tasa de depuración que en las ordenanzas está fijado en un 7% para las empresas y "reivindicar que se baje el canon que le pagamos todos los axárquicos a la Junta y que se sitúa al alza, por encima de otras zonas, alcanzando los 0,12 céntimos". Al respecto, instó al Gobierno andaluz a "poner voluntad política para reducir este canon y poner fin a esta discriminación". En este punto, la vicesecretaria popular dio la "bienvenida a todos los grupos que en estas últimas semana se han incorporado a la negativa del PP, entendiendo que es la postura del sentido común y del interés general", en alusión a las declaraciones de los alcaldes socialistas de Vélez-Málaga y Algarrobo.

"El objetivo es común conseguir una situación económica óptima de la empresa y para ello, el PP, tal y como ha hecho en legislaturas anteriores, se mantiene firme con el fin de lograr los mejores acuerdos tanto para Axaragua como para los ciudadanos de la Axarquía", añadíó Rivas La próxima semana hay prevista una nueva comisión en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para estudiar las nuevas propuestas presentadas por los grupos.