El PP elige el 3 de marzo a Del Cid como candidata en Torremolinos

El comité electoral del Partido Provincial tiene previsto aprobar en su reunión del 3 de marzo el nombre de Margarita del Cid como candidata popular a la Alcaldía de Torremolinos, decisión que sigue sin estar consensuada con la dirección local del partido. Fuentes del PP confirmaron ayer que la elección de Del Cid es incuestionable y que como tal se llevará a la reunión del órgano provincial que ratificará los nombres de los candidatos en los municipios mayores de 20.000 habitantes, a excepción de Marbella y la capital. Con este nombramiento, el presidente popular Elías Bendodo cumple su advertencia de sustituir en la candidatura a Pedro Fernández Montes, a pesar de que el ex alcalde sigue al frente de la dirección local del partido y de llevar adelante el nombramiento sin convocar a la asamblea local, como rigen las normas internas del partido.

La crisis que viven los populares en Torremolinos, que se inició nada más comenzar el presente mandato con la dimisión de Fernández Montes como concejal tras perder la Alcaldía a manos de los socialistas, no ha cesado en los últimos meses y lleva camino de empañar el trabajo interno previo a las elecciones municipales del 2019. El partido no ha logrado en los últimos meses que Fernández Montes de un paso atrás ni que acepte a Del Cid como su sucesora. Lejos de ello, el ex alcalde se ha atrincherado en la sede local, desde donde se ha criticado la labor de los concejales del PP, ahora en la oposición.

Torremolinos es el único municipio donde el candidato no saldrá de la asamblea local

Pero la dirección provincial pretende cerrar este enfrentamiento lo antes posible. Hace dos meses se le ofreció a Fernández Montes la posibilidad de una bicefalia: que siguiera en la presidencia local de los populares siempre que aceptara el nombre de Margarita del Cid, actual portavoz municipal, como cartel electoral.

La respuesta del ex alcalde fue rechazar esta posibilidad y explicar a los militantes del partido en asamblea sus discrepancias con el trabajo que está realizando el grupo de concejales, ahora una piña en torno a la portavoz. En esa reunión, según aseguraron desde el entorno del ex alcalde, hubo pitos y abucheos contra los concejales allí presentes.

Fuentes del PP explicaron ayer que pese a la situación de tensión interna se va a intentar alcanzar un acuerdo con el ex alcalde y que se intentará que sea antes de la reunión del comité ejecutivo provincial. La participación de Fernández Montes en la elaboración del resto de los integrantes de la candidatura podría ser una propuesta para acabar con el enfrentamiento, sin descartar otras opciones. Lo que aseguran que será innegociable es el nombre de margarita del Cid como candidata, una posibilidad que nunca ha estado en la negociación, según aseguran fuentes próximas al presidente Bendodo, que fue el que la aupó a la vicepresidencia del partido.