El PP enfila su vuelta a la Alcaldía de Marbella tras presentar la moción

Tal y como estaba previsto, los concejales de la formación independiente de Opción Sampedreña (OSP) y del Partido Popular registraron ayer la moción de censura para desbancar al actual alcalde socialista, José Bernal, dando así un nuevo giro de 180 grados a la política local del municipio apenas unos meses después de cumplirse la primera mitad del mandato. La sesión plenaria en la que se debatirá la moción y en la que Ángeles Muñoz volverá a tomar la vara de mando del Ayuntamiento de Marbella durante el año y medio restante de legislatura tendrá lugar el próximo 29 de agosto a las 12:00 horas. "Este acuerdo va a permitir, con 15 concejales, dar estabilidad a un proceso de gobierno en este tiempo que resta de legislatura", manifestó la también presidenta del PP local, quien señaló como principales retos de esta nueva etapa la descentralización de San Pedro Alcántara, la mejora de la limpieza y la reactivación del Urbanismo después de que el Tribunal Supremo anulara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.

"Este mismo acuerdo ya lo intentamos nosotros hace dos años y OSP decidió, con toda legitimidad, buscar otra alternativa de gobierno", recordó Muñoz, quien incidió en que "aun habiendo ganado las elecciones nuestro grupo no obtuvo la mayoría absoluta y por tanto necesitaba de acuerdos de pacto y de diálogo con el resto de fuerzas políticas". En este sentido, la edil popular asegura que "tenderá la mano" al resto de grupos de la corporación municipal (PSOE, IU y CSSP), "porque aquí no sobra nadie y todos sumamos".

Por su parte, el presidente de OSP, Manuel Osorio, destacó que el acuerdo permitirá una mayor autonomía para San Pedro Alcántara a través de la aprobación del reglamento de distritos así como de la aprobación de los presupuestos, de los que un 30 por ciento se administrarán directamente desde la tenencia de alcaldía, lo que se traduce en unos 18 millones de euros. "Debemos trabajar tanto con la autonomía que nos da este decreto como con los recursos económicos", señaló Osorio, quien aseguró que OSP "nunca ha mentido a nadie" ya que, según indicó, "nosotros somos un partido localista, somos San Pedro Alcántara y eso es lo que hemos vendido a todo el mundo".

Además, Osorio aseguró que la moción "no es un plato de buen gusto que nos tenemos que comer, pero que no hemos tenido más remedio". También incidió en su interés de conformar un gobierno de consenso representado por todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. "Me hubiera gustado que los 27 hubiéramos trabajado desde el principio, yo creo que 27 empujan más que 15", añadió.

Por otro lado, en la misma mañana en la que se llevaba a cabo el registro de la moción de censura, el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha pedido a Opción Sampedreña que dé marcha atrás en su decisión y le ha ofrecido oficialmente su apoyo a la aprobación de los presupuestos de 2018 y 2019 con el objetivo de evitar la vuelta del PP a la gestión municipal. "La ingobernabilidad del municipio esgrimida por OSP no es más que una excusa, demostrando como todas las grandes cuestiones del municipio han sido aprobadas en pleno con el apoyo de CSSP en estos dos años", señaló Manuel González, secretario de Podemos Marbella. "No comprendemos que negociar con Podemos se tan complicado como para justificar devolver la alcaldía y gobernar con el mismo PP que les sacó esposados del pleno, el mismo PP que ha sido denunciado por OSP por presunta corrupción, el mismo PP que le iban a regalar una parte de San Pedro a Benahavís", agregaron.

Los dos concejales de Opción Sampedreña, Manuel Osorio y Rafael Piña, anunciaban en la noche del pasado viernes la decisión de los 31 miembros del Consejo Consultivo, que volvieron a reunirse de urgencia pese a que apenas diez días antes ya habían anunciado la continuidad del pacto de gobierno con PSOE e IU alegando a la falta de "estabilidad" municipal para la aprobación de grandes proyectos para la ciudad o sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio tras los últimos enfrentamientos con Costa del Sol Sí Puede, cuyo apoyo es necesario para sacarlos adelante. Con 20 votos a favor de un cambio de gobierno con el PP, tres candidaturas para pasar a la oposición, dos abstenciones y solo seis votos a favor de continuar con el tripartito frente a los 16 que obtuvieron en la primera votación, se consumaba una de las decisiones más importantes de esta legislatura y que supone de nuevo el cambio de signo político en el Ayuntamiento. La moción para desalojar oficialmente al todavía alcalde contó ayer con las firmas de todos los concejales del PP, excepto la de Félix Romero, y la de ambos concejales de OSP, sumando así las 14 firmas necesarias.