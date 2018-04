El PP entra de lleno en su guerra con Fernández Montes y crea una gestora

La crisis de los populares en Torremolinos no alcanza un final. Desde que comenzara el mandato con la dimisión del histórico Pedro Fernández Montes como concejal -después de perder la Alcaldía a manos de los socialistas- los enfrentamientos no han cesado sino todo lo contrario. El partido no ha conseguido que Fernández Montes dé un paso atrás. Tampoco que acepte a Margarita Del Cid como su sucesora. Lejos de ellos, la respuesta del ex alcalde ha sido atrincherarse en la sede local, desde la que ha lanzado durante todos estos meses multitud de críticas hacia la labor de los concejales del PP, ahora en la oposición. Con esta coyuntura y con el riesgo de empañar el trabajo interno del partido previo a las próximas elecciones municipales de 2019, los populares nombraron ayer una gestora en un último intento de apartar a Fernández Montes y recuperar las riendas del partido en la ciudad malagueña.

El comité ejecutivo provincial de los populares aprobó ayer por unanimidad su constitución. Según informaron a través de un comunicado, la pretensión del partido con su puesta en marcha es "impulsar la acción política y el trabajo" del equipo de precampaña y de su candidato de cara a las municipales de mayo del próximo año. A principios de este mes de marzo, el comité electoral provincial aprobó la designación de Margarita del Cid como candidata a la Alcaldía de Torremolinos , como sucesora de Fernández Montes, que gobernó Torremolinos durante dos décadas -desde 1995 hasta 2015-. Del Cid abandonó a finales del pasado año la secretaría general del PP de Málaga para centrarse en la labor que con el nombramiento le regaló el partido: recuperar las riendas del Consistorio de la localidad malagueña.

Aunque Fernández Montes -que sigue ostentando la presidencia del partido en Torremolinos- ha manifestado su intención de seguir al frente, los populares han ido ajustando sus maniobras durante estos últimos meses para dejarlo al margen. Uno de los primeros movimientos del partido fue ofrecerle la presidencia local de los populares siempre que aceptara el nombre de Margarita del Cid, que ahora es la portavoz municipal, como cartel electoral. El ex alcalde lo rechazó de pleno arguyendo a discrepancias con el trabajo que está realizando el grupo de concejales en la oposición, cercanos a Del Cid. En septiembre, la junta directiva provincial decidió constituir una comisión organizadora para el congreso local -del que saldrá la nueva ejecutiva-. Como cabeza conductora de esto órgano -que colocaron para mediar entre los dos sectores enfrentados-, el partido colocó al vicesecretario de Organización y senador Manuel Marmolejo, un hombre del entorno de confianza de Bendodo y la persona que también se hará cargo de presidir la gestora.